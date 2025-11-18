توم واريك: قرار مجلس الأمن يؤكد حقوق الفلسطينيين ويستبعد حماس من المشهد

قال توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقًا، إن قرار مجلس الأمن لمشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة يعترف بحق الفلسطينيين، لكنه يوضح أيضًا أن حماس لا مكان لها في حكم فلسطين أو في أي إدارة مستقبلية.

وأضاف واريك، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القرار يسلط الضوء على أهمية كل من غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن معظم الفلسطينيين يرغبون في وقف الحرب مع إسرائيل، بينما تواصل حماس دعم استمرار الصراع.

وأكد أن إعادة إعمار غزة الآن تعتمد على تخلي حماس عن صلاحياتها، مشيرًا إلى أن دور دول مثل مصر وقطر وغيرها — التي شاركت سابقًا مع الولايات المتحدة في جهود إحلال السلام — سيكون حاسمًا في نزع سلاح حماس وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار.