إنجاز رصف وترميم الأجزاء المتهالكة بمنطقة زعربانة في الإسكندرية

تمكنت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالانتهاء بنسبة 90٪؜ خلال 10 أيام من رصف شارع الطيار أحمد سعود بمنطقة زعربانة وترميم الأجزاء المتهالك به وتركيب البلدورات وترميم الأرصفة بداية من شارع تكلة وحتى سور المترو بطول 450 متر وعرض 9 متر، مما سيحقق السيولة المرورية ويسهم في تيسير حركة المواطنين.

وذكرت المحافظة في بيان أن ذلك جاء في إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة منظومة رصف الطرق بالمحافظة وعقب توجيهات أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لمدير مديرية الطرق خلال جولته بمنطقة زعربانه بنطاق حي شرق، بسرعة رصف شارع الطيار أحمد سعود وترميم الأجزاء المتهالكة به لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التى تتعلق برفع كفاءة الطرق.

جدير بالذكر أن مديرية الطرق أنجزت رصف ٥ شوارع رئيسية تخدم قطاع كبير من المواطنين بنطاق حي شرق ضمن الخطة السنوية لرصف الطرق بنطاق الحي ، هذا بالإضافة إلى ترميم الحفر والمطبات وإعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافي مع أعمالها في ٧٠ شارع بنطاق الحي ذاته.