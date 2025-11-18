اليوم.. الهيئة الوطنية تُعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، في الساعة الثانية ظهرا، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست بمنأى عن التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، وذلك إيمانًا بمبدأ الشفافية وتوافقًا مع ما جاء بالصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن منطلق أن الهيئة ليست لديها ما تخفيه ولا تتستر على أي مخالفة أو مخالف.

وقال بدوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب، يعملون على فحص والتحقيق في الشكاوى والتظلمات التي وردت إلى الهيئة سواء من مرشحين أو ناخبين أو متابعين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وأضاف رئيس الهيئة: "ليطمئن الجميع أنه لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإدارة الناخبين"، مشيرا إلى أن الهيئة وصلها 88 تظلما من رؤساء اللجان العامة، والهيئة تتصدى لتلك التظلمات وتفحصها، وأن أي تجاوز حدث في أي لجنة حتى لو فرعية سيتم إبطال الدائرة الانتخابية بالكامل.

وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وتتابع جميع ما يتم تدوينه، موضحًا أن الهيئة تقوم بمراجعة جميع محاضر اللجان الفرعية وتطابقها مع محاضر اللجان العامة، قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة.

وذكر أن الهيئة سوف تعلن اليوم نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولها كامل الهيمنة على العملية الانتخابية ولها إلغاء الانتخابات بالكامل أو في بعض الدوائر وإعادتها عقب إعلان النتائج.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة في حالة انعقاد كامل ومستمر، وجميع التظلمات التي قدمت محل نظر الهيئة.

وأوضح أنه عندما حدث عيب جوهري من رئيس إحدى اللجان الفرعية في محافظة الإسكندرية، حول فرز بعض صناديق الاقتراع قبل الموعد الرسمي قامت اللجنة العامة على الفور بإبطال الأصوات الموجودة في تلك الصناديق.

وقال إن الهيئة تفحص ما أثير عن وجود تفاوت في عدد الأصوات في بعض لجان انتخابات مجلس النواب.

من جانبه، قال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، إن الهيئة مستمرة في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، مضيفًا أن الهيئة تتلقى التظلمات من رؤاساء اللجان العامة وتعكف بشكل فوري على فحصها والتحقيق فيها، وأن التظلمات شملت بعض دوائر محافظات بأكملها أو في بعض الدوائر فقط.

وأكد بنداري أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما سيتم إعلانه، مشيرا إلى أنه تم رصد جميع المخالفات التي جاءت بالدعاية الانتخابية ويتم فحصها جميعًا.

وأوضح أن القانون يحدد مسارًا واضحًا للتعامل مع التظلمات الانتخابية، لافتا إلى أنه في حال قبول أي تظلم، ستتم إعادة الانتخابات في الدوائر المتأثرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى التزام الهيئة الكامل بحماية حقوق الناخبين وعدم التهاون مع أي شكوى أو مخالفة، مؤكدًا أن مجلس إدارة الهيئة يدرس جميع التظلمات بعناية قبل إعلان النتائج.