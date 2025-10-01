سقوط أخطر تشكيل عصابي بحوزته حشيش وشابو وخرطوش بالأقصر

في ضربة أمنية قوية أعادت الاطمئنان إلى الشارع الأقصري، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر ، من إسقاط تشكيل عصابي خطير تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من منطقة نجع الخطباء وكرًا لنشاطه الإجرامي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات دقيقة، أكدت وجود نشاط إجرامي لعاطلين بدائرة بندر الأقصر، الأول يدعى «س.ا» 22 عامًا، والثاني «ع.ا» 28 عامًا، قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب وتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، شنّت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث بندر الأقصر حملة مكبرة استهدفت وكر المتهمين. وأسفرت المداهمة عن ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات هائلة من مخدر الشابو (الكريستال ميث) وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة من ذات العيار ومبالغ مالية حصيلة تجارة المخدرات وعدد 2 هاتف محمول يستخدمان للتواصل مع العملاء.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا تفصيليًا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، مؤكدين أن السلاح الناري كان وسيلة للدفاع عن نشاطهما غير المشروع، بينما المبالغ المالية هي حصيلة التجارة، والهواتف لتسهيل تواصلهم مع المتعاطين.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرّت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.