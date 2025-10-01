قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحف الهندية تختار الأقصر ضمن أعرق ست مدن في العالم والمقصد المصري من أبرز 10 وجهات سياحة الطعام بالشرق الأوسط

السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

اختار موقع The Indian Express مدينة الأقصر ضمن القائمة التي أعدها لأعرق ست مدن في العالم تستحق الزيارة، وذلك في تقريره الصادر تحت عنوان “أعرق ست مدن في العالم تستحق الزيارة”.

وأكد التقرير أن هذه المدن تعد بمثابة متاحف مفتوحة تعكس مسيرة الحضارة الإنسانية من خلال ما تزخر به من آثار ومعالم تاريخية وتقاليد أصيلة، حيث جاءت الأقصر كواحدة من أهم المدن التاريخية بما تضمه من معابد ومقابر ملكية شاهدة على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

السياحة 

وفي سياق متصل، اختار موقع Curly Tales – المتخصص في مجالات الطعام والسفر – المقصد المصري ضمن أبرز 10 وجهات سياحية بمنطقة الشرق الأوسط للاستمتاع بسياحة الطعام. وأشار التقرير إلى أن هذه الوجهات تعد وجهة زاخرة بالمأكولات الشهية والنكهات المتنوعة التي تعكس ثراء التقاليد والثقافات، وأن مصر بوجه خاص تتميز بمطبخها العريق الذي يقدم أطباقًا تقليدية لذيذة تحظى بإقبال واسع من الزائرين والسائحين.

وأوضح التقرير أن المطبخ المصري يتمتع بتنوع كبير يجمع بين الأصالة والنكهات الغنية، حيث تشتهر القاهرة بأطباقها الشعبية مثل الكشري والفول والطعمية التي تمنح الزائر تجربة فريدة من جوهر الحياة المصرية اليومية. كما تزخر موائد المدن المطلة على النيل والساحل بأطباق اليخني التي تتكون من اللحوم والخضروات، بالإضافة إلى اللحوم المشوية، والمأكولات البحرية المتبلة بالأعشاب والتوابل. كما أن الملوخية والفطير من الأطباق التقليدية التي تحظى بشعبية واسعة وتُعد من علامات المطبخ المصري الأصيل.

ويؤكد اختيار الأقصر ضمن أعرق مدن العالم، إلى جانب تصنيف المقصد المصري كوجهة متميزة لسياحة الطعام، على مكانة مصر الفريدة كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين العمق الحضاري والتنوع الثقافي والغنى التراثي وأن "مصر .. تنوع لا يضاهي."
 

