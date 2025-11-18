قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف.. إزالة 1100 تعد على أملاك الدولة.. والمحافظ يتفقد انتظام وسير العمل بوحدة الدوالطة الصحية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف: إزالة 1100 تعدي ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 27
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم مدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي  باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير،لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته"منذ بداية المرحلةفي 4 من شهر أكتوبر الماضي حتى 16  نوفمبر  الجاري"وصل إلى 1094حالة (294 حالة أملاك دولة+ 800 زراعة )،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

محافظ بني سويف يتفقد انتظام وسير العمل ومستوى الخدمات المقدمة بوحدة الدوالطة الصحية
زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم،قرية الدوالطة التابعة لمجلس قروي بلفيا ،ضمن سلسلة جولاته وزياراته الميدانية، لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية، ورافقه خلال الزيارة:الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد جبر معاون المحافظ،ومحمد بكري  رئيس مركز ومدينة بني سويف، الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير الإدارة الصحية
 وتفقد المحافظ الوحدة الصحية بالقرية،للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية،ومستوى تقديم الخدمات الطبية اليومية،مشددًا على أهمية انتظام العمل داخل جميع أقسام الوحدة، والتي شملت: الاستقبال والصيدلية التسجيل الطبي، غرفة الملفات ،عيادة الأسنان وتنظيم الأسرة والتطعيمات ومعمل الدم ،وغرفة المشورة الأسرية وغيرها من أقسام ومكونات الوحدة

محافظ بني سويف: المبادرات الصحية والرئاسية ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المواطنين
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن المبادرات الصحية تمثل أحد أهم ركائز تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس C، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة الأم والجنين، كان لها أثر بالغ في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الوصول للخدمات في المراكز والقرى والأماكن الأكثر احتياجاً. 
 وأوضح المحافظ أن هذه المبادرات لا تعمل بمعزل عن باقي الجهود، بل تُعد جزءاً من رؤية شاملة تتبناها المحافظة وتندرج تحت مظلة رؤية مصر 2030 التي ترتكز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطبيق الحوكمة، مشيرا إلى أن بني سويف كانت أول محافظة تطلق وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي التي تستهدف تنظيم وتنسيق عمل أكثر من 200 جمعية ومؤسسة مجتمع مدني، بما يضمن تكامل الأدوار وتوجيه الجهود نحو أولويات التنمية الحقيقية للمواطن.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

