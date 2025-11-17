محافظ بني سويف يتفقد انتظام وسير العمل ومستوى الخدمات المقدمة بوحدة الدوالطة الصحية

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم،قرية الدوالطة التابعة لمجلس قروي بلفيا ،ضمن سلسلة جولاته وزياراته الميدانية، لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية، ورافقه خلال الزيارة:الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد جبر معاون المحافظ،ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير الإدارة الصحية



وتفقد المحافظ الوحدة الصحية بالقرية،للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية،ومستوى تقديم الخدمات الطبية اليومية،مشددًا على أهمية انتظام العمل داخل جميع أقسام الوحدة، والتي شملت: الاستقبال والصيدلية التسجيل الطبي، غرفة الملفات ،عيادة الأسنان وتنظيم الأسرة والتطعيمات ومعمل الدم ،وغرفة المشورة الأسرية وغيرها من أقسام ومكونات الوحدة

وجه المحافظ بتلافي بعض الملاحظات لتعزيز مستوى الخدمة بالشكل المطلوب من خلال التوسع في خدمات تنظيم الأسرة وإرشاد السيدات وتوجيههن للإقبال على استخدام وسائل أكثر فعالية واستدامة ، وطالب المحافظ وكيل الوزارة بإعداد تقرير باحتياجات الوحدة وموجها ببذل مزيد من الجهد للنهوض بالقطاع واستثمار المتاح من الإمكانات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة ، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم وشكواهم ، ومنها :مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض مناطق القرية، والتي كلف المحافظ"بشأنها"مسؤولو الوحدة المحلية ومبادرة حياة كريمة ، بدراسة أنسب الحلول الفنية أوالمقترحات للتعامل مع تلك المشكلة بشكل عاجل ومؤقت،لحين البدء في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتي من ضمنها قرى مركز بني سويف

كما كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم حيال شكوى بعض الأهالي من عدم إنارة بعض الأعمدة وذلك في ضوء الالتزام بالضوابط المقررة لأعمال الترشيد ، بجانب تكليف مسؤولى مكتبه بالتنسيق مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين لبحث ودراسة بعض الشكاوى والمطالب المتعلقة بتوفير الجماية الاجتماعية خاصة في ملف معاش تكافل وكرامة وتوفير الرعاية الصحية لبعض الحالات الأولى بالرعاية

وفيما يتعلق بشكوى عدد من الأهالي من تدني حالة مياه الشرب بإحدى مناطق بالقرية،كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية والصحة بالتنسيق مع شركة المياه لأخذ عينة من المياه في المنطقة محل الشكوى لتحليلها في المعامل المختصة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات ، بجانب تكليف شركة المياه بمراجعة الوصلات والتوصيلات المنزلية للاطمئنان على عدم وجود كسور بخطوط الشبكة