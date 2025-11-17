محافظ بني سويف: المبادرات الصحية والرئاسية ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المواطنين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن المبادرات الصحية تمثل أحد أهم ركائز تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس C، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة الأم والجنين، كان لها أثر بالغ في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الوصول للخدمات في المراكز والقرى والأماكن الأكثر احتياجاً.



وأوضح المحافظ أن هذه المبادرات لا تعمل بمعزل عن باقي الجهود، بل تُعد جزءاً من رؤية شاملة تتبناها المحافظة وتندرج تحت مظلة رؤية مصر 2030 التي ترتكز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطبيق الحوكمة، مشيرا إلى أن بني سويف كانت أول محافظة تطلق وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي التي تستهدف تنظيم وتنسيق عمل أكثر من 200 جمعية ومؤسسة مجتمع مدني، بما يضمن تكامل الأدوار وتوجيه الجهود نحو أولويات التنمية الحقيقية للمواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة تطورات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" للكشف المبكر عن أمراض العيون لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية،حيث حضر الاجتماع وفد من المؤسسة العالمية لأنديةالليونز"المنفذ للمبادرة"، قيادات الصحة والتعليم والتضامن والأزهر، إلى جانب ممثلي مؤسس المجتمع المدني، ورئيس المبادرة، ومعاون المحافظ، واتسم الاجتماع بالطابع النقاشي، وحرص المحافظ على فتح باب المداخلات، والاستماع إلى آراء المتخصصين حول أفضل السبل لتسريع العمل بالمبادرة وضمان وصول خدماتها لكل طفل مستحق.

أشاد المحافظ بالمبادرة، مؤكداً أنها ليست مجرد حملة فحص، بل مشروع متكامل يربط بين الفحص المبكر والتوعية والعلاج والمتابعة. وشدد على أهمية تكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية، موضحاً أن سيتم وضع هذه المبادرة ضمن الإطار العام لوثيقة توحيد العمل الأهلي، لضمان استدامة الجهود الصحية والتنموية وتوجيه دعم المجتمع المدني نحو الأولويات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين.

وأثنى المحافظ على الجهد الكبير الذي تبذله المؤسسة العالمية لأندية الليونز، وعلى تعاون مديريات الصحة والتعليم والتضامن والأزهر، مؤكداً أن ما يجري اليوم في بني سويف هو نموذج ناجح للتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، وأن المبادرة تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية المحافظة في تحسين جودة حياة المواطنين، وبناء جيل يتمتع بصحة أفضل وقدرة أكبر على التعلم والإنتاج.

ومن جانبه أشاد الدكتور عرفة قيقه رئيس المبادرة بدعم محافظ بني سويف للمبادرة وأن ذلك يعد نقطة انطلاقة قوية لتعظيم دورها في تلبية احتياجات المواطنين في هذه الخدمة الحيوية، موضحا جهود المؤسسة العالمية لأندية الليونز في دعم القطاعات الخدمية لاسيما القطاع الصحي، مشيراً إلى أن المبادرة الأم "Sight For Kids" التي انطلقت عام 2002 نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 50 مليون طفل حول العالم، وأن بني سويف تعد من المحافظات الأكثر التزاماً بخطط التنفيذ على مستوى الجمهورية.

وأشار أن تنفيذ المبادرة سيتم على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى المسح الشامل والفحص المبدئي لكل تلاميذ المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانية اختيار مدرسة مركزية في كل وحدة محلية لإجراء الكشف الطبي على الحالات التي تم حصرها، أما المرحلة الثالثة فستتضمن تسليم النظارات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك، مع متابعة دقيقة لضمان حصول كل طفل على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

وقدم الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة عرضاً موجزاً عن الوضع الصحي المتصل بالأمراض البصرية لدى الأطفال في سن الدراسة، مؤكداً أن نسبة كبيرة من مشاكل الإبصار يمكن علاجها إذا اكتُشفت مبكراً، وأن المبادرة تمثل دعماً حقيقياً لمنظومة الفحص الطبي المدرسي.

وأوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية قدمت كل التسهيلات اللازمة داخل المدارس، وأن الإدارات التعليمية جاهزة لمرحلة تحويل المدارس المركزية إلى وحدات فحص مجهزة تستقبل تلاميذ المدارس التابعة لها.

وتحدث الشيخ عبد الموجود عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر، مؤكداً أن الأزهر الشريف يفتح جميع مؤسساته أمام المبادرة، وأن إدارات التعليم الأزهري تتعامل مع هذه المبادرة باعتبارها واجباً مجتمعياً، لأنها تستهدف صحة ومستقبل طلاب في مرحلة عمرية حساسة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة الجلالي أن التضامن الاجتماعي يعمل على توفير الدعم اللازم للحالات التي تحتاج لتدخلات طبية إضافية، مؤكدة أن التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية هو ما يعزز نجاح هذه المبادرات.

وخلال الاجتماع كلف محافظ بني سويف الدكتور محمد جبر معاون المحافظ لشؤون القرى، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية لتسهيل أعمال الفحص الميداني داخل المدارس وضمان جاهزية المدارس المركزية التي ستُحوَّل إلى مستشفيات فحص مجهزة بكافة الأدوات الطبية اللازمة، مشددا على ضرورة توفير البيئة المناسبة داخل المدارس حتى لا يشعر التلاميذ بأي ضغط نفسي، مؤكداً أن الطفل هو محور هذا الجهد، وأن الخدمة يجب أن تُقدم بجودة واحترام وإنسانية.

كما أصدر المحافظ عدداً من التوجيهات المرتبطة بالتنفيذ، أبرزها تكثيف الجانب التوعوي داخل المدارس حول صحة العيون، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور، وتوسيع قاعدة الرعاية لتشمل الحالات التي تحتاج لنظارات طبية أو تدخلات جراحية متقدمة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مشددا على أهمية المتابعة اليومية لنتائج الفحص، وعدم الاكتفاء بمرحلة الاكتشاف، بل ضمان حصول كل تلميذ على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العالمية لأندية الليونز، تأسست عام 1917 في الولايات المتحدة، وتضم اليوم أكثر من 1.4 مليون عضو في أكثر من 200 دولة، وهي تدير "مؤسسة أندية الليونز الدولية" منذ 1968 لدعم مشاريع الصحة والتعليم والإغاثة وحماية البيئة ومكافحة الفقر، وقدمت منحاً تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار، وتنظم حملات لفحص النظر وتوفير النظارات الطبية والعمليات الجراحية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم.