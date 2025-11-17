غداً.. افصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار الكهربائي "غدا الثلاثاء 18 نوفمبر2025" لمدة 3 ساعات اعتباراً من الساعة 6 إلى 9 صباحا ، عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف ، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكة



وبحسب البيان الوارد من شركة الكهرباء ، فقد تقرر قطع التيار عن مناطق (حديقة سعيد النجار، نادى المهندسين ،نادى القضاة، حديقة النيل، النادى الاجتماعي ، قاعات نادى المهندسين ، المسطحات المائية، مستشفى النفسية ، منطقة بنى عطية أمام مستشفى النفسية، جزء من شارع الروضة ،خلف مطعم لاميرا ، بنك أبوظبي، جزء من تقسيم عمار ،برج النيل، برج ريفيرا بشارع الروضة، الكورنيش ،أحد مصادر تغذية مبنى الرقابة الإدارية،خلف المصرف المتحد،المصرف المتحد،برج الفيروز،برج المصريين، نقابة المحامين، المستشفى العام)

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار