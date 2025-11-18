قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان.. تقديم الرعاية الطبية لطالبة بحادث انقلاب أتوبيس.. وإزالة للتعديات وقوافل طبية وإشادة سويسرية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 17/11/2025 أحداث متنوعة .

ففى لفتة إنسانية وأبوية ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة الطالبة حنين مصطفى 16 سنة ، والتى تتلقى العلاج حالياً داخل مستشفى الرمد .

حيث أنه فور علمه بظهور أعراض مفاجئة على الطالبة بعد خروجها من مستشفى طيبة بإسنا تمثلت فى فقدان جزئى للرؤية بالعين اليمنى ، إلى جانب نزيف بالأذن وحالة من عدم الإتزان ، فقد أعطى المحافظ توجيهاته العاجلة بنقلها إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة لإجراء فحوصات طبية شاملة بإشراف ومتابعة من الدكتور أبو المجد أبو الوفا .

لفتة إنسانية.. محافظ أسوان يطمئن على حالة الطالبة المصابة فى حادث الأتوبيس.. شاهد

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث تم إزالة 386 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 172 ألف و 184 م2 حتى الآن .

إزالة 386 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بأسوان

واصلت مديرية الصحة بأسوان تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف المراكز والمدن ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وفى هذا الإطار فقد تم تنظيم قافلة طبية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة ، وإستمرت أعمالها على مدار يومين ، وأثمرت عن إجراء الكشف الطبى لـ 1181 مواطن ومواطنة .

أسوان.. كشف طبى مجاني على 1181مواطنا في قافلة طبية بنصر النوبة

جهود متنوعة 

تلقت محافظة أسوان خطاب شكر رسمى من سفارة دولة سويسرا الصديقة بالقاهرة عبر مكتب التعاون الدولى.

وجه فيه السيد لوكا إيتر رئيس مكتب التعاون الدولى خالص تقديره للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نظير التعاون المثمر والدعم الكبير الذى قدمته المحافظة خلال الزيارة الأخيرة للوفد السويسرى رفيع المستوى فى بداية شهر نوفمبر الجارى .

سفارة سويسرا تشيد بالتعاون المثمر لمحافظة أسوان ونجاح زيارة الوفد

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان جلسته برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك لبحث استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026، ومناقشة الخريطة الزمنية الواردة من المجلس الأعلى للجامعات.

مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

