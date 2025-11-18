مصطفى شوبير: العمل المتواصل على ضربات الجزاء أثمر في اختبار الرأس الأخضر





قدّم مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، واحدة من أبرز مبارياته الودية خلال مشاركته أمام منتخب الرأس الأخضر في بطولة كأس العين الدولية الودية، حيث ظهر الحارس الشاب بثبات كبير وأداء ملفت، خاصة في التعامل مع الكرات الخطرة وركلات الجزاء.

شوبير يكشف سر التطور في ركلات الجزاء

وفي تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، أكد مصطفى شوبير أن تألقه لم يأتِ من فراغ، مشيرًا إلى أنه وضع ملف ركلات الجزاء على رأس أولوياته التدريبية خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير:

“أنا بقالي فترة بشتغل على ضربات الجزاء، لأني كنت حاسس إنها نقطة نقصاني ومحتاج أطور نفسي فيها. والحمد لله، اجتهدت على قد ما أقدر وربنا كرمني النهاردة بمكافأة جميلة.”

تطوير مستمر وثقة متزايدة

وأوضح الحارس الدولي أن العمل على ركلات الجزاء جاء بدافع الإحساس بوجود جانب يحتاج إلى تحسين، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتطوير كل تفاصيل أدائه الفني داخل الملعب.

وأشار شوبير إلى أن التجربة أمام الرأس الأخضر كانت فرصة عملية لاختبار ما تدرب عليه، معربًا عن رضاه بمستواه وبردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عقب المباراة.

“المباراة خطوة مهمة لما هو قادم”

وعبّر مصطفى شوبير عن أمله في البناء على الأداء الذي قدمه خلال اللقاء، قائلاً:

“هبدأ أبني على ماتش النهاردة بإذن الله، وأتمنى الفترة الجاية تكون أحسن وأقدر أقدم حاجة للمنتخب والنادي الأهلي.”

استعدادات مكثفة وطموحات كبيرة

ويواصل حارس الأهلي حضوره القوي مع المنتخب في الفترة الأخيرة، وسط حالة من الدعم الجماهيري والإشادة الفنية بأدائه وتصاعد مستواه.

ويأمل شوبير أن تساهم تلك الظهوريات في تعزيز فرصه بالمشاركة الأساسية سواء مع منتخب مصر أو داخل القلعة الحمراء، خاصة في ظل اعتماده على الاجتهاد المستمر والتطور التدريجي



