تغيير عبقري.. خالد طلعت يعلق على تألق مصطفى شوبير أمام كاب فيردي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على أداء مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر، في ركلات الترجيح أمام كاب فيردي، ضمن مواجهات البطولة الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: “تغيير عبقري من العميد حسام حسن بنزول مصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي في ركلات الترجيح”.

وتابع: “تألق غير عادي من مصطفى شوبير بالحفاظ على نظافة شباكه في كل ركلات الترجيح الاربعة ولم تدخل المرمى أي تسديدة منهم”.

وانتهت مباراة منتخب مصر الأول ضد كاب فيردي بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات تحديد المركز الثالث بدورة العيد الودية، قبل أن تحسم مصر المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.

افتتح كاب فيردي التسجيل مبكرًا عن طريق رودريجز من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يعادل عمر مرموش النتيجة لمصر في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 66، ألغت الحكمة الإماراتية رضوى المنصوري هدفًا ثانيًا لمصر سجله أسامة فيصل بعد احتساب مخالفة على مصطفى محمد، ليظل التعادل قائمًا حتى نهاية المباراة.