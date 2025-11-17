قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية

مصر وكاب فيردي
مصر وكاب فيردي
حمزة شعيب

انتهى شوطي مواجهة منتخب مصر وكاب فيردي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات تحديد المركز الثالث بدورة العين الودية، ليلجأ الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الترجيح لحسم النتيجة.

بدأت المباراة بقوة من كاب فيردي، حيث سجل اللاعب رودريجز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 7، إثر خطأ ارتكبه محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

ورد منتخب مصر في الدقيقة 57 بتسجيل عمر مرموش هدف التعادل بعد عدة محاولات هجومية للفريق.

شهدت مجريات الشوط الأول فرصًا عديدة لمصر، حيث تصدى حارس كاب فيردي لتسديدتين خطيرتين من عمر مرموش في الدقائق 20 و31، بينما ضاعت متابعة دونجا للكرة خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني المصري بقيادة حسام حسن تغييرات هجومية، بإشراك محمد شحاتة وأسامة فيصل بدلاً من نبيل عماد "دونجا" ومحمود صابر وطاهر محمد طاهر، ليشهد اللقاء تسجيل مرموش هدف التعادل في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 66، ألغت الحكمة الإماراتية رضوى المنصوري هدفًا ثانيًا لمصر سجله أسامة فيصل بعد احتساب مخالفة على مصطفى محمد، ليظل التعادل قائمًا.

وحاول المنتخبان تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، حيث شارك زلاكا وحل صلاح محسن بدلاً من محمود صابر وطاهر محمد طاهر، وتصدى محمد الشناوي لهجمة خطيرة من كاب فيردي في الدقيقة 88. 

كما شهدت اللحظات الأخيرة تغييرات تبادلية في صفوف المنتخب المصري بإشراك مصطفى شوبير وحسام عبد المجيد.

يقود اللقاء طاقم تحكيم إماراتي برئاسة رضوى المنصوري، وضم المساعدين محمد أحمد يوسف وأمير عبدالله، والحكم الرابع سيف نبيل.

تشكيل منتخب مصر الأساسي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني، أحمد فتوح
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، مروان عطية، محمود صابر
الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد

مصر وكاب فيردي منتخب مصر كاب فيردي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

بيارة منزل

مصرع شخص وإصابة شاب عقب سقوطهما في بيارة منزل بقنا

الوطنية للانتخابات

دعوة وسائل الإعلام لحضور مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

وزير العدل ونظيرة السودانى

وزير العدل يبحث مع نظيره السوداني تطوير منظومة التقاضي في جمهورية السودان

بالصور

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد