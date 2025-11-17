مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية

انتهى شوطي مواجهة منتخب مصر وكاب فيردي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات تحديد المركز الثالث بدورة العين الودية، ليلجأ الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الترجيح لحسم النتيجة.

بدأت المباراة بقوة من كاب فيردي، حيث سجل اللاعب رودريجز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 7، إثر خطأ ارتكبه محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

ورد منتخب مصر في الدقيقة 57 بتسجيل عمر مرموش هدف التعادل بعد عدة محاولات هجومية للفريق.

شهدت مجريات الشوط الأول فرصًا عديدة لمصر، حيث تصدى حارس كاب فيردي لتسديدتين خطيرتين من عمر مرموش في الدقائق 20 و31، بينما ضاعت متابعة دونجا للكرة خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني المصري بقيادة حسام حسن تغييرات هجومية، بإشراك محمد شحاتة وأسامة فيصل بدلاً من نبيل عماد "دونجا" ومحمود صابر وطاهر محمد طاهر، ليشهد اللقاء تسجيل مرموش هدف التعادل في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 66، ألغت الحكمة الإماراتية رضوى المنصوري هدفًا ثانيًا لمصر سجله أسامة فيصل بعد احتساب مخالفة على مصطفى محمد، ليظل التعادل قائمًا.

وحاول المنتخبان تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، حيث شارك زلاكا وحل صلاح محسن بدلاً من محمود صابر وطاهر محمد طاهر، وتصدى محمد الشناوي لهجمة خطيرة من كاب فيردي في الدقيقة 88.

كما شهدت اللحظات الأخيرة تغييرات تبادلية في صفوف المنتخب المصري بإشراك مصطفى شوبير وحسام عبد المجيد.

يقود اللقاء طاقم تحكيم إماراتي برئاسة رضوى المنصوري، وضم المساعدين محمد أحمد يوسف وأمير عبدالله، والحكم الرابع سيف نبيل.

تشكيل منتخب مصر الأساسي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، مروان عطية، محمود صابر

الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد