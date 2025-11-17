رغم الفوز.. خالد الغندور ينتقد عدم مشاركة أحمد الشناوي مع المنتخب

علق الإعلامي خالد الغندور على عدم مشاركة احمد الشناوي امام الرأس الأخضر وأوزباكستان



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" كابتن حسام حسن لعب بكل حراس المنتخب في المباراتين ما عدا أحمد الشناوي المرشح لأفضل حارس داخل القارة الأفريقية وبطل دوري الأبطال وبطل السوبر الأفريقي وأفضل مستوي هذا الموسم بين كل الحراس طيب كان سابه يلعب مع المنتخب الثاني أفضل.



تشكيل منتخب مصر في المباراة

جاء التشكيل الأساسي للفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: رامي ربيعة – محمد حمدي – محمد هاني – أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر

الهجوم: عمر مرموش – طاهر محمد طاهر – مصطفى محمد

قائمة المنتخب في معسكر الإمارات

شملت القائمة كاملةً كلًا من:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي – مصطفى شوبير – محمد هاني – محمد حمدي – أحمد فتوح – رامي ربيعة – خالد صبحي – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – مروان عطية – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – محمد شحاتة – محمود صابر – دونجا – مروان عثمان – عمر مرموش – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالحفيظ زلاكة – محمد صلاح – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد.