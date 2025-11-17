أول تعليق من شوبير على مشاركة نجله في ضربات الترجيح أمام كاب فيردي

علق الإعلامي احمد شوبير على تصدي نجله مصطفي شوبير حارس مرمي منتخب مصر الأول لضربتي جزاء في مباراة الرأس الاخضر ببطولة العين الدولية.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : بعد تصدي مصطفي شوبير لركلتي ترجيح.. منتخب مصر يفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بنتيجة 2-0. 🇪🇬

وقد انتهى شوطي مواجهة منتخب مصر وكاب فيردي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات تحديد المركز الثالث بدورة العين الودية، ليلجأ الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الترجيح لحسم النتيجة.

بدأت المباراة بقوة من كاب فيردي، حيث سجل اللاعب رودريجز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 7، إثر خطأ ارتكبه محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

ورد منتخب مصر في الدقيقة 57 بتسجيل عمر مرموش هدف التعادل بعد عدة محاولات هجومية للفريق.