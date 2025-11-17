قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من الشناوي بعد تألق مصطفى شوبير في ضربات الجزاء

الشناوي
الشناوي
منار نور

نشر محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي ومنتخب مصر صورة تجمعه مع مصطفي شوبير عبر حسابه الشخصي انستجرام بعد مباراة راس الاخضر

وخرج محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني غاضبا ولوح بيديه معترضا على قرار حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار باستبداله ونزول مصطف شوبير بدلا منه.

ويري محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني أنه يمتلك خبرات كبيرة فى الذود عن مرماه والتصدي لـ ركلات الترجيح فى أي مباراة لـ الفراعنة الكبار.فيما رد مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر الوطني عقب نزوله ونجح في التصدي لركلات الترجيح أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة العين الودية بالإمارات.

وتصدى شوبير الذي دخل بديلا لـ محمد الشناوي في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام كاب فيردي لـ 3 ركلات جزاء سددها لاعبوا كاب فيردي فما أهدر أحد لاعبو المنافس ركلة الترجيح الأخيرة وقاد الفراعنة الكبار للفوز بـ الميدالية البرونزية بدورة الإمارات الودية الدولية

الشناوي مصطفي شوبير منتخب مصر ضربات الجزاء حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: كلية العلوم للبنات بالقاهرة واحدة من منارات التميز والابتكار

الانتخابات

أستاذ بجامعة الأزهر يوجه نصيحة للناخبين: الصوت أمانة ومن باعه نقص إيمانه

دار الإفتاء

ما المقصود بـ ربا النسيئة؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد