أول تعليق من الشناوي بعد تألق مصطفى شوبير في ضربات الجزاء

نشر محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي ومنتخب مصر صورة تجمعه مع مصطفي شوبير عبر حسابه الشخصي انستجرام بعد مباراة راس الاخضر

وخرج محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني غاضبا ولوح بيديه معترضا على قرار حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار باستبداله ونزول مصطف شوبير بدلا منه.

ويري محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني أنه يمتلك خبرات كبيرة فى الذود عن مرماه والتصدي لـ ركلات الترجيح فى أي مباراة لـ الفراعنة الكبار.فيما رد مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر الوطني عقب نزوله ونجح في التصدي لركلات الترجيح أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة العين الودية بالإمارات.

وتصدى شوبير الذي دخل بديلا لـ محمد الشناوي في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام كاب فيردي لـ 3 ركلات جزاء سددها لاعبوا كاب فيردي فما أهدر أحد لاعبو المنافس ركلة الترجيح الأخيرة وقاد الفراعنة الكبار للفوز بـ الميدالية البرونزية بدورة الإمارات الودية الدولية