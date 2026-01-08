قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الشرعية باليمن وسيادة ووحدة أراضيه
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

السيمفونى يواصل الرحلة فى الموسيقى العالمية بالأوبرا

نادر العباسي
نادر العباسي
أحمد البهى

تتواصل الرحلة الموسيقية العالمية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام خلال حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى يقام بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازفة الفيولينة ميرنا سرور وذلك فى الثامنة مساء الأحد 11 يناير على المسرح الكبير .

يأتى الحفل فى إطار خطط الثقافة المصرية لعرض مختلف ألوان الفنون الجادة والراقية ويضم برنامجه مختارات متنوعة من أعمال كبار المؤلفين منها السيمفونية الإسبانية لـ إدوارد لالو، كونشرتو الهورن والأوركسترا لـ سان سانس، أشجار الصنوبر فى روما لـ ريسبيجى إلى جانب من ذكريات الطفولة لقائد الحفل نادر عباسى والتى أهداها لوالدته، مستلهماً أحد الألحان التى كانت تغنيها له فى الماضى وتأثر بها حتى الآن رغم عدم علمه بمصدره .

يذكر أن الموسم الحالي لأوركسترا القاهرة السيمفونى يشهد استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين والمصريين بجانب إتاحة الفرصة للمواهب الواعدة فى المجال مع تقديم مجموعة من نوادر المؤلفات العالمية والمصرية في القالب الكلاسيكى من خلال سلاسل عروض متنوعة .

دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام المايسترو نادر عباسى

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

وزير البترول

وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية

نيجريا

انتهاء أزمة تمرد نجوم منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بكأس أمم إفريقيا

وليد الركراكي

وليد الركراكي: تفوق الكاميرون من الماضي.. وهدفنا بطاقة التأهل

منتخب مالي

مدرب منتخب مالي : السنغال الأقوى في ربع نهائي أمم أفريقيا

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

