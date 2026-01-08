السيمفونى يواصل الرحلة فى الموسيقى العالمية بالأوبرا

تتواصل الرحلة الموسيقية العالمية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام خلال حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى يقام بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازفة الفيولينة ميرنا سرور وذلك فى الثامنة مساء الأحد 11 يناير على المسرح الكبير .

يأتى الحفل فى إطار خطط الثقافة المصرية لعرض مختلف ألوان الفنون الجادة والراقية ويضم برنامجه مختارات متنوعة من أعمال كبار المؤلفين منها السيمفونية الإسبانية لـ إدوارد لالو، كونشرتو الهورن والأوركسترا لـ سان سانس، أشجار الصنوبر فى روما لـ ريسبيجى إلى جانب من ذكريات الطفولة لقائد الحفل نادر عباسى والتى أهداها لوالدته، مستلهماً أحد الألحان التى كانت تغنيها له فى الماضى وتأثر بها حتى الآن رغم عدم علمه بمصدره .

يذكر أن الموسم الحالي لأوركسترا القاهرة السيمفونى يشهد استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين والمصريين بجانب إتاحة الفرصة للمواهب الواعدة فى المجال مع تقديم مجموعة من نوادر المؤلفات العالمية والمصرية في القالب الكلاسيكى من خلال سلاسل عروض متنوعة .