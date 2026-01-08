كل الأيام أعياد.. هند عاكف تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد



قدّمت الفنانة هند عاكف التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معبّرة عن خالص أمنياتها لهم بالخير والسلام.

وكتبت هند عاكف في تهنئتها: «كل سنة وأنتم طيبين وبخير يا رب، وكل الأيام أعياد»، مؤكدة على قيم المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري، ومتمنية أن يعمّ السلام والفرح على الجميع.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عاكف اغنية «اطلبي أوبر»، في تجربة فنية جديدة ومختلفة تحمل طابعًا عصريًا وخفيفًا.

الأغنية من كلمات الشاعر فضل الراوي، ألحان شريف سعد، توزيع كيشو، ومن إخراج محمد النجار، وتأتي في إطار موسيقي حديث يواكب روح الشباب والإيقاعات السريعة.

وأكدت هند عاكف أن الأغنية تمثل مفاجأة غنائية لجمهورها، حيث تقدمها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة، سواء من حيث الفكرة أو الشكل الموسيقي.



وكشفت هند عاكف في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أن التصوير استغرق خمس أيام و التحضيرات شهور عديدة و شاركت ليل من عائلة عاكف و امين و يوسف عادل في التمثيل و حدث إضافة في الأغنية كبيرة.

وتابعت هند عاكف أن المخرج محمد النجار أبدع في اخراج الأغنية و إبراز في الأغنية الإمكان الأثرية.

واختتمت هند عاكف ان الشاعر فضل الراوي كتب كلمات تعبر عن الأصالة والرقي المصري وابرز معالم سياحية تتحدث عن مصر الحديثة.