أخبار قنا.. افتتاح فعاليات المعرض الزراعى الثانى.. مصرع شخص وإصابة آخر عقب سقوطهما في بيارة منزل

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها افتتاح فعاليات المعرض الزراعي الثاني بجامعة قنا، لدعم التنمية الزراعية بجنوب الصعيد، مديرية التربية والتعليم تناقش خطط المدارس المدرجة للجودة والاعتماد، مصرع شخص وإصابة شاب عقب سقوطهما في بيارة منزل بدشنا، تكريم طالبات مدرسة المتفوقين الفائزات بمسابقة ناسا لحصولهم الأول والثانى جمهورياً.





لدعم التنمية الزراعية بجنوب الصعيد..افتتاح فعاليات المعرض الزراعي الثانى بجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، فعاليات المعرض الزراعي الثانى بالجامعة، والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بالصالة المغطاة بمقر الجامعة بقنا، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم التنمية الزراعية في جنوب الصعيد، وتعزيز التواصل مع المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتقديم خدمات مباشرة للمزارعين بما يحقق أهداف الاستدامة.



وتفقد رئيس جامعة قنا، أجنحة المعرض المختلفة، واطلع على أحدث التقنيات الزراعية المعروضة، واستمع لشرح من ممثلي الشركات حول حلولهم وخدماتهم، مشيرًا بدور الشركات المشاركة في دعم جهود التنمية الزراعية في جنوب الصعيد، مؤكداً أن الجامعة تعمل على توفير بيئة داعمة لكل المبادرات التي تخدم القطاع الزراعى.



تعليم قنا يناقش خطط المدارس المدرجة للجودة والاعتماد

ناقش هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الخطط والإجراءات الضرورية لضمان جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الجودة والاعتماد للعام الدراسي الحالى.

كما تضمن الاجتماع مناقشة الخطط والإجراءات الضرورية لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي تشمل" اعتماد أدوات تقييم مناسبة، ووضع سياسات واضحة للتقييم، والمداومة على التقييم المستمر، وتوفير آليات متنوعة لتقييم مخرجات التعلم"، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن البرامج التعليمية داخل المدراس المرشحة تلبي معايير الجودة والاعتماد، بما يضمن جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الاعتماد.



مصرع شخص وإصابة شاب عقب سقوطهما في بيارة منزل بقنا

لقى شخص وأصيب آخر باختناق، عقب سقوطهما داخل بيارة منزل بمنطقة العزازية بمدينة دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر عقب سقوطهما داخل بيارة منزل بمنطقة العزازية بدشنا، ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة عقب انتشالها من الحفرة إلى مشرحة المستشفى، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



الأول والثانى جمهورياً.. تكريم طالبات مدرسة المتفوقين الفائزات بمسابقة ناسا

كرم هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم "الإثنين"، طالبات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الحاصلات على المركزين الأول والثاني فى مسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء Nasa Spaces Apps Qena التى جرى تنظيمها برعاية مركز إبداع مصر الرقمية بقنا Creativa – ITIDA فرع جامعة قنا، وتم تصعيدهم للمنافسة عالمياً.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن نتيجة المشاركة في المسابقة أسفرت عن فوز كلاً من: الطالبات مريم شريف، ومريم عبدالناصر، نيرة محمد، سلمى أحمد ، وزينب على بالمركز الأول فريق Exo phenomena بينما حصدت الطالبة بسملة أحمد على المركز الثاني فريق Curex.

