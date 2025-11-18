قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شاب وإصابة آخرين بطلقات نارية أمام عزبة البوصة بقنا
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بريطانيا تخطط للتوقف عن استيراد اليورانيوم الروسي بحلول عام 2028
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025
عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا
ترامب: سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار استثمارات خلال عام واحد
مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل
صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان يرفع سقف العمليات الجراحية لـ10 آلاف جنيه
انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025
السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير
هل تسقط النفقة الزوجية على الرجل إذا كانت زوجته العاملة؟.. اعرف حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. افتتاح فعاليات المعرض الزراعى الثانى.. مصرع شخص وإصابة آخر عقب سقوطهما في بيارة منزل

الفائزات بمسابقة ناسا
الفائزات بمسابقة ناسا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها افتتاح فعاليات المعرض الزراعي الثاني بجامعة قنا، لدعم التنمية الزراعية بجنوب الصعيد، مديرية التربية والتعليم تناقش خطط المدارس المدرجة للجودة والاعتماد، مصرع شخص وإصابة شاب عقب سقوطهما في بيارة منزل بدشنا، تكريم طالبات مدرسة المتفوقين الفائزات بمسابقة ناسا لحصولهم الأول والثانى جمهورياً.

 

لدعم التنمية الزراعية بجنوب الصعيد..افتتاح فعاليات المعرض الزراعي الثانى بجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، فعاليات المعرض الزراعي الثانى بالجامعة، والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بالصالة المغطاة بمقر الجامعة بقنا، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم التنمية الزراعية في جنوب الصعيد، وتعزيز التواصل مع المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتقديم خدمات مباشرة للمزارعين بما يحقق أهداف الاستدامة.
 

وتفقد رئيس جامعة قنا، أجنحة المعرض المختلفة، واطلع على أحدث التقنيات الزراعية المعروضة، واستمع لشرح من ممثلي الشركات حول حلولهم وخدماتهم، مشيرًا بدور الشركات المشاركة في دعم جهود التنمية الزراعية في جنوب الصعيد، مؤكداً أن الجامعة تعمل على توفير بيئة داعمة لكل المبادرات التي تخدم القطاع الزراعى.
 

تعليم قنا يناقش خطط المدارس المدرجة للجودة والاعتماد

ناقش هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الخطط والإجراءات الضرورية لضمان جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الجودة والاعتماد للعام الدراسي الحالى.

كما تضمن الاجتماع مناقشة الخطط والإجراءات الضرورية لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي تشمل" اعتماد أدوات تقييم مناسبة، ووضع سياسات واضحة للتقييم، والمداومة على التقييم المستمر، وتوفير آليات متنوعة لتقييم مخرجات التعلم"، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن البرامج التعليمية داخل المدراس المرشحة تلبي معايير الجودة والاعتماد، بما يضمن جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الاعتماد. 
 

مصرع شخص وإصابة شاب عقب سقوطهما في بيارة منزل بقنا

لقى شخص وأصيب آخر باختناق، عقب سقوطهما داخل بيارة منزل بمنطقة العزازية بمدينة دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر عقب سقوطهما داخل بيارة منزل بمنطقة العزازية بدشنا، ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة عقب انتشالها من الحفرة إلى مشرحة المستشفى، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
 

الأول والثانى جمهورياً.. تكريم طالبات مدرسة المتفوقين الفائزات بمسابقة ناسا

كرم هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم "الإثنين"، طالبات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الحاصلات على المركزين الأول والثاني فى مسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء Nasa Spaces Apps Qena التى جرى تنظيمها برعاية مركز إبداع مصر الرقمية بقنا Creativa – ITIDA فرع جامعة قنا، وتم تصعيدهم للمنافسة عالمياً.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن نتيجة المشاركة في المسابقة أسفرت عن فوز كلاً من: الطالبات مريم شريف، ومريم عبدالناصر، نيرة محمد، سلمى أحمد ، وزينب على بالمركز الأول فريق Exo phenomena بينما حصدت الطالبة بسملة أحمد على المركز الثاني فريق Curex.
 

قنا تعليم قنا القطاع الزراعى جامعة قنا التنمية الزراعية بيارة منزل أخبار قنا مسابقة ناسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أرشيفية

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

منتخب مصر الوطني

رفض مرموش واعتراض الشناوي وغلطة هاني.. 3 مشاهد بلقاء مصر وكاب فيردي

هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية

هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية

فرد الشرطة

الداخلية تكشف تفاصيل وجود شخص يحمل سلاحا ناريا داخل دار الأوبرا

جثة

أسرته اعترضت على زواجه من الثانية.. ترزي يشنق نفسه في حلوان

ترشيحاتنا

كامل الوزير

كامل الوزير: مكتب استشاري قلل من الموانئ وهذا كان رد الرئيس

ميناء

كامل الوزير: ميزانية تطوير الموانئ 33 مليار جنيه

الانتخابات

الغوها بالكامل.. عمرو أديب: اسألوا نفسكم دي انتخابات تقابل بيها ربنا؟

بالصور

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

كامارو ZL1
كامارو ZL1
كامارو ZL1

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

فيديو

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد