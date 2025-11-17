قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الأول والثانى جمهورياً.. تكريم طالبات مدرسة المتفوقين الفائزات بمسابقة ناسا

تكريم الطالبات الفائزات
تكريم الطالبات الفائزات
يوسف رجب

كرم هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم "الإثنين"، طالبات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الحاصلات على المركزين الأول والثاني فى مسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء Nasa Spaces Apps Qena التى جرى تنظيمها برعاية مركز إبداع مصر الرقمية بقنا Creativa – ITIDA فرع جامعة قنا، وتم تصعيدهم للمنافسة عالمياً.
 جاء ذلك بحضور أسامة قدوس مصطفى، مدير العلاقات العامة والاعلام، وأحمد سليمان، مدير ادارة التعليم الثانوى، وأحمد عبداللطيف، مدير ادارة المدرسة، ودعاء رمضان، أخصائي نفسى بالمدرسة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن نتيجة المشاركة في المسابقة أسفرت عن فوز كلاً من: الطالبات مريم شريف، ومريم عبدالناصر، نيرة محمد، سلمى أحمد ، وزينب على بالمركز الأول فريق Exo phenomena بينما حصدت الطالبة بسملة أحمد على المركز الثاني فريق Curex.

وأضاف الصابر، أن تلك المسابقات تمثل تحدياً جديداً لإثراء روح الإبتكار والإبداع لدى طلاب تعليم قنا وتدفعهم لاكتشاف مهارات جديدة متنوعة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والفضاء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المختلفة.

وحث وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالبات على الاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والإهتمام بالالتحاق بالمنح الدراسية لضمان تحقيق مستوى تعليمي أفضل وتطوير مهاراتهم العلمية والتكنولوجية.

وأكد الصابر، أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم للطلاب والطالبات المبدعين والمبتكرين من مختلف المراحل التعليمية، وتوفير المناخ المناسب لهم لتنمية هذه القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار لديهم، من خلال تنفيذ واستضافة العديد من المسابقات المشجعة على الاختراع والابتكار، حرصاً على تنشئة جيل من المبدعين والمبتكرين من أصحاب المواهب والقدرات الابتكارية المتميزة، ليكونوا قادرين على المشاركة في حل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

قنا طالبات مدرسة المتفوقين تعليم قنا مسابقة ناسا STEM مركز إبداع مصر الرقمية

