جيهان خليل: مبسوطة بمشاركتي في مسلسل درش مع مصطفى شعبان

أعربت الفنانة جيهان خليل عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «درش»، الذي يجمعها بالفنان مصطفى شعبان للمرة الأولى، مؤكدة أن التجربة كانت مميزة على المستويين الفني والإنساني.



وقالت جيهان خليل، خلال لقائها مع «صدى البلد»، إنها سعيدة بالتعاون مع مصطفى شعبان، واصفة إياه بالفنان المتواضع وصاحب التعامل الراقي داخل موقع التصوير، مضيفة: «مبسوطة بمشاركتي في مسلسل درش مع الفنان مصطفى شعبان لأول مرة، وهو نجم قدير وبيتعامل بشكل لطيف، والمسلسل هيكون مختلف وأتمنى يعجب الجمهور».



ويعد مسلسل «درش» من تأليف محمود حجاج، ويشهد التعاون الثاني بين النجم مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد أمين، بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل «حكيم باشا».



ومن المنتظر أن يُعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة في ظل مشاركة نخبة من النجوم وتقديم حبكة درامية مختلفة.