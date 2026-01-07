الصليب في حضن الهلال.. صلاح عبد الله يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

حرص الفنان صلاح عبدالله على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “كل سنة وكل حبايي طيبين ودايماً في الأعياد يا مصر ويفضل عبر الأجيال الصليب في حضن الهلال”.

قداس عيد الميلاد

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصلين احتفالهم، حيث زار الكاتدرائية وهنأ قداسة البابا تواضروس وجميع الحاضرين وجميع المصريين، وألقى كلمة بهذه المناسبة.

وحضر للتهنئة في قداس العيد كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والقوات المسلحة والشرطة، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات.

كما حضر للتهنئة سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي، وممثلو بعض الطوائف المسيحية.

وقدّم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، الشكر لجميع المهنئين الذين حضروا الصلاة أو زاروا المقر البابوي أو أرسلوا برقيات تهنئة بالعيد