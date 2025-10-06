قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

35 فريقًا متحركًا و121 نقطة ثابتة.. استمرار فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" ببني سويف

تتواصل لليوم الـ83 على التوالي جهود فرق المبادرات الرئاسية بمحافظة بني سويف، ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، والتي تستهدف تقديم حزمة من الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المراكز والقرى.

ويجري العمل من خلال 121 فريقًا ثابتًا بوحدات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب 35 فريقًا متحركًا يجوب القرى والنجوع والمناطق الحضرية، بالإضافة إلى مقار الهيئات الحكومية، ودور العبادة من مساجد وكنائس، بما يسهل وصول الخدمات الطبية إلى مختلف الفئات المستهدفة.

وتتنوع الخدمات المقدمة في إطار المبادرة بين الفحوصات الطبية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وخدمات صحة المرأة والطفل، والتوعية الصحية، مع توفير العلاج والمتابعة الدورية مجانًا، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية تتابع بشكل يومي سير العمل في المبادرة، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية ملتزمة بتقديم أفضل خدمة ممكنة، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في أماكن تواجدهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض وتوفير العلاج المجاني، إلى جانب رفع وعي المواطنين بأهمية الفحص الدوري والحفاظ على صحتهم، مؤكدًا استمرار المبادرة بجميع أنحاء المحافظة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

