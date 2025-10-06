قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع
احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات
ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء تجيب
كيف يشعر المواطن بمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد؟.. فيديو
نسخة استثنائية بسبب كلب.. رولز رويس تكشف النقاب عن بيلي الفاخرة | صور
رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية
السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات
التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص
الأمر خطير للغاية .. السويد تطالب بالتحقيق في إساءة إسرائيل للناشطة جريتا ثونبرج
لميس الحديدي عن انتخابات اليونسكو: نتمنى يكون يوم نصر جديد في 6 أكتوبر
علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة.. لا تلتفت إليه في هذه الحالة
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

العمرة
العمرة

أكدت وزارة الحج و العمرة أن جميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية بمختلف أنواع التأشيرات، يحق لهم أداء مناسك العمرة خلال فترة إقامتهم.

العمرة متاحة لجميع القادمين بمختلف أنواع التأشيرات

ويأتي قرار وزارة الحج والعمرة السعودية ضمن جهود الوزارة المستمرة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة
 

جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة

وأوضحت الوزارة أن هذا يشمل تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرات العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى.

 وأكد أن هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتيسير قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء العمرة بيسر وأمان، امتدادًا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة، امتدادًا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

تأشيرة العمرة

نسك عمرة.. كيفية التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة

جدير بالذكر، ان وزارة الحج والعمرة أطلقت مؤخرًا منصة "نسك عمرة"، والتي تتيح للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، حجز الباقات المناسبة وإصدار التصاريح إلكترونيًا بكل سهولة، ضمن تجربة رقمية شاملة تسهم في تسهيل الإجراءات واختيار المواعيد بكل مرونة.

الحج والعمرة": تسهيلات جديدة لأداء العمرة عبر منصة "نسك"

وتؤكد وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة نسك عمرة يمثل نقلة نوعية في منظومة خدمات العمرة، ويعكس توجه المملكة نحو تسهيل قدوم المعتمرين من شتى أنحاء العالم، من خلال اعتماد أحدث الحلول التقنية لتحقيق تجربة روحانية ميسرة وآمنة تعبر عن مدى اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وتقديرها لمكانتهم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى استقبال 30 مليون معتمر سنويا وتعزيز مكانة المملكة كوجهة دينية عالمية.

العمرة

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تمكين المسلمين من أداء شعائرهم في أجواء روحانية آمنة، وتقديم خدمات متميزة تثري تجربة ضيوف الرحمن وتعزز جودة رحلتهم الإيمانية.

