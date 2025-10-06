السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

أكدت وزارة الحج و العمرة أن جميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية بمختلف أنواع التأشيرات، يحق لهم أداء مناسك العمرة خلال فترة إقامتهم.

ويأتي قرار وزارة الحج والعمرة السعودية ضمن جهود الوزارة المستمرة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن هذا يشمل تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرات العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى.

وأكد أن هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتيسير قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء العمرة بيسر وأمان، امتدادًا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

جدير بالذكر، ان وزارة الحج والعمرة أطلقت مؤخرًا منصة "نسك عمرة"، والتي تتيح للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، حجز الباقات المناسبة وإصدار التصاريح إلكترونيًا بكل سهولة، ضمن تجربة رقمية شاملة تسهم في تسهيل الإجراءات واختيار المواعيد بكل مرونة.

وتؤكد وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة نسك عمرة يمثل نقلة نوعية في منظومة خدمات العمرة، ويعكس توجه المملكة نحو تسهيل قدوم المعتمرين من شتى أنحاء العالم، من خلال اعتماد أحدث الحلول التقنية لتحقيق تجربة روحانية ميسرة وآمنة تعبر عن مدى اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وتقديرها لمكانتهم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى استقبال 30 مليون معتمر سنويا وتعزيز مكانة المملكة كوجهة دينية عالمية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تمكين المسلمين من أداء شعائرهم في أجواء روحانية آمنة، وتقديم خدمات متميزة تثري تجربة ضيوف الرحمن وتعزز جودة رحلتهم الإيمانية.