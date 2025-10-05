نسك عمرة.. كيفية التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة

يبحث المواطنون عن كيفية التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة، والتي من جانبها أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة تحمل اسم نسك عمرة، تتيح للمعتمرين القادمين من خارج المملكة التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة دون الحاجة إلى وسيط، مع إمكانية حجز جميع الخدمات الخاصة برحلتهم إلكترونيا.

كيفية التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة

وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية



وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتيسير أداء المناسك بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير منظومة الحج والعمرة وتعزيز التجربة الرقمية للمعتمرين.

توفر خدمة نسك عمرة للمعتمرين فرصة اختيار باقات متكاملة أو خدمات منفصلة، تشمل إصدار التأشيرة الإلكترونية، والإقامة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمواصلات الداخلية بين المدن المقدسة، والجولات الإثرائية، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المساندة الأخرى.

كما تتيح المنصة للمعتمر تصميم الباقة الخاصة به بما يتناسب مع احتياجاته، في تجربة رقمية مرنة تدعم سبع لغات مختلفة لتسهيل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين حول العالم.

وتتميز المنصة بتكاملها الكامل مع الأنظمة الحكومية المعنية، مما يضمن تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا بدءا من التقديم وحتى استلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة السفارات أو المكاتب الوسيطة.

كيفية الحصول على تأشيرة العمرة



كما توفر المنصة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الفئات، بما يعزز من سهولة استخدام الخدمة ويساهم في تقليص الوقت اللازم لإنجاز الطلبات.

أما عن خطوات التقديم، فيبدأ المعتمر بالدخول إلى منصة نسك الإلكترونية واختيار خدمة التقديم على التأشيرة، ثم تحديد جنسيته واختيار نوع التقديم سواء عبر التأشيرة المباشرة أو ضمن باقة معتمدة.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، وتحميل المستندات الأساسية التي تشمل جواز السفر الساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورة شخصية بخلفية بيضاء، وشهادة التطعيم ضد الحمى الشوكية، وتذكرة العودة المؤكدة، وحجز الإقامة في مكة والمدينة سواء بشكل مستقل أو ضمن الباقة، إضافة إلى التأمين الصحي الذي يغطي فترة الإقامة داخل المملكة.

كيفية سداد رسوم تاشيرة العمرة

يلي ذلك سداد رسوم التأشيرة إلكترونيا عبر البطاقة البنكية، ليتم بعدها مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، وإرسال التأشيرة مباشرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمعتمر عند الموافقة.

كما تتيح المنصة التعرف على الوكلاء المعتمدين في مختلف الدول للراغبين في أداء العمرة من خلال شركات مؤهلة في بلدانهم.

وتؤكد وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة نسك عمرة يمثل نقلة نوعية في منظومة خدمات العمرة، ويعكس توجه المملكة نحو تسهيل قدوم المعتمرين من شتى أنحاء العالم، من خلال اعتماد أحدث الحلول التقنية لتحقيق تجربة روحانية ميسرة وآمنة تعبر عن مدى اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وتقديرها لمكانتهم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى استقبال 30 مليون معتمر سنويا وتعزيز مكانة المملكة كوجهة دينية عالمية.