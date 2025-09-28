ناقد يهاجم أنباء اختيار الدنماركي توماس توماسبرج لتدريب الأهلي: مخرجش بره الدنمارك طول عمره غير في الـ Honeymoon بس

انتقد الناقد الرياضي خالد طلعت أنباء اختيار النادي الأهلي التعاقد الدنماركي توماس توماسبرج لتدريب الفريق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب خالد طلعت :"أنا شايف ان اختيار المدرب الدنماركي توماس توماسبرج اختيار خاطىء وغير جيد للأسباب التالية :

1- الراجل وهو بيلعب لعب في فريقين بس كانوا في الدنمارك ، وهو بيدرب درب 5 فرق كلهم في الدنمارك".

وأضاف :"يعني الراجل مخرجش بره الدنمارك طول عمره غير في الـ Honeymoon بس !!":

2- لما بنختار مدرب في مصر الافضل يكون مدرب درب في مصر قبل كده عشان يكون عارف الاجواء أو على الأقل يكون درب في الوطن العربي أو أفريقيا وده بيساعد على سرعة التأقلم والنجاح".

وأضاف :"ولكن اختيار مدرب مدربش حتى في أوروبا بره الدنمارك ده هيخليه ياخد وقت طويل عشان يتأقلم مع الأجواء واللاعيبة والدوري المصري حتى لو هو مدرب كويس".

وأستكمل :"3- تاريخه التدريبي أكتر من 20 سنة أخد فيهم 3 بطولات فقط مرة الدوري الدنماركي ومرة كاس الدنمارك ومرة دوري الدرجة التانية الدنماركي وده عدد قليل على مسيرة تدريبية كبيرة وعلى مدرب هيدرب نادي بطولات بحجم الأهلي".

وأكد:"

4- طريقة لعبه المعتادة هي 4-4-2 ودي طريقة مش بنلعب بيها في مصر دلوقتي وأغلب الفرق ومنها الأهلي بيلعبوا 4-2-3-1 لو صمم على طريقة لعبه هيعمل مشكلة للاعيبة الأهلي في التعود على الطريقة دي".

وأضاف :"5- سنه قريب من عماد النحاس وبالتالي هيبقى فيه صعوبة ان عماد يكمل مساعد ليه ، وده شىء مهم عشان يعرفه الامور الفنية في الفريق ، لو عماد مكملش معاه هتكون مشكلة ، ولو كمل وهو نفس سنه ونفس خبرته برضه هتكون مشكلة زي ما حصل مع ريبيرو بالظبط اللي كان في نفس السن برضه".

واستكمل :"6- عامل اللغة هيكون صعب جدا لأنه بيتكلم اللغة الدنماركية ودي صعبة وهتكون الامور صعبة بالنسبة للمترجم واللاعيبة ، بعكس اللغات الدارجة زي الالمانية او الفرنسية او حتى البرتغالية اللي منتشرين في مصر ومعروفين وليهم مترجمين كتير".

وختم:"7- الأهلي بعد لما على سقف الطموحات بأسماء مدربين كبار جدا زي السويسري أورس فيشر والبرتغالي برونو لاج والبرتغالي جوزيه جوميز والبرتغالي كارلوس كيروش والأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي باولو بينتو ، اختار مدرب مش من ضمن التصنيف الأول ومش معروف في أوروبا ومالوش تاريخ كبير وده أصاب الجماهير بالاحباط".