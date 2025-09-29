أخبار السيارات | إرشادات مهمة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره.. احتراق سيارة أوروس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

في ديسمبر المقبل، يترقب عشاق السيارات الفاخرة حدثًا استثنائيًا مع عرض إحدى أندر وأشهر سيارات العالم: سلطان ماكلارين F1 موديل 1994، التي ارتبطت بتاريخ ملكي ضمن المجموعة الشهيرة لـ “سلطان بروناي”.

كسرت شركة G-Power الألمانية القاعدة المعتادة في عالم تعديل السيارات، حيث توجهت هذه المرة إلى نسخة BMW M4 بالسقف المكشوف، التي غالبًا ما يتم تجاهلها لصالح نسخ الكوبيه أو السيدان.

للحفاظ على مولد السيارة وإطالة عمره، يجب فحص حزام المولد بانتظام للتأكد من سلامته، وتأكد من أن البطارية نظيفة ومتصلة بشكل جيد، مع تجنب إجهاد المولد بالتحميل الزائد من الأجهزة الكهربائية.

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من طرازات بي إم دبليو وصل إلي 194886 سيارة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 1469 سيارة تويوتا سوبرا مرتبطة بها عبر برنامج التطوير المشترك مع بي إم دبليو.

كشفت مجموعة فولكس فاجن عن استدعاء محدود يشمل بعض سيارات بورش وأودي ولامبورجيني، بعد اكتشاف خلل في مضخة الوقود عالية الضغط قد يؤدي إلى خطر تسرب الوقود واشتعال حريق.