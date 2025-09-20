الأقصر تُكرم حفظة القرآن الكريم وتمنحهم رحلات عُمرة وشهادات تقدير

كرمت محافظة الأقصر، اليوم /السبت/ حفظة القرآن الكريم، بدار "اقرأ" بمركز القرنة، في حفل بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، برعاية محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، حيث تم تكريم 15 من حفظة القرآن الكريم بجوائز متنوعة شملت رحلتي عمرة، وجوائز مادية، إضافة إلى شهادات تقدير.

وشهد السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور الدكتور مدير منطقة وعظ الأقصر أحمد خليفة، ومدير عام منطقة الأقصر الأزهرية الشيخ محمود الخطيب، وفضيلة الشيخ محمود الخطيب، ورئيس النيابة الإدارية بالمحافظة المستشار محمد النجار، ومدير عام منطقة الأقصر الأزهرية فضيلة الشيخ محمود الخطيب، إلى جانب ممثلين عن الأزهر الشريف والأوقاف وعدد من الشخصيات العامة وأهالي القرية.

ومن جانبه، أعرب السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، خلال فعاليات الاحتفال، عن سعادته بحضور الحفل، مؤكداً أن تكريم حفظة القرآن الكريم، هو تكريم لكل القيم النبيلة التي يحث عليها الدين الإسلامي، مشيداً بجهود القائمين على دار اقرأ وما تقدمه من خدمات تعليمية ودينية متميزة لأبناء القرية.

