وظائف خالية بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي.. قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة الثقافة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، في إطار خطة الوزارة لتجديد الدماء بالمناصب القيادية وتعزيز الكفاءات الإدارية داخل قطاعاتها المختلفة.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي



ويستمر استقبال طلبات المتقدمين حتى يوم 28 أكتوبر 2025، بعد أن تم فتح باب التقديم رسميا في 29 سبتمبر 2025.

وظائف

تعد هذه الوظيفة من الوظائف القيادية المهمة داخل الهيكل الإداري للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، إذ تقع على قمة الإدارة العامة للمخازن التابعة لرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وتشمل مهامها الإشراف الكامل على منظومة المخازن بما يضمن حسن إدارة الأصول والمواد طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

كما تتضمن مسؤولياتها متابعة عمليات صرف واستلام الأصناف المختلفة، وتنفيذ أعمال الجرد الدوري، وضمان دقة البيانات المخزنية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد.

المهارات والمسؤوليات المطلوبة للوظيفة

المهارات والمسؤوليات المطلوبة تشمل المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة والخطة السنوية للإدارة العامة، وتوجيه العاملين نحو الالتزام بلوائح العمل وضمان تنفيذ المهام وفق الأهداف المحددة، إلى جانب تقييم الأداء الوظيفي والسلوكي للعاملين وتقديم التقارير الدورية بشأن سير العمل.

كما تتطلب الوظيفة قدرة عالية على القيادة واتخاذ القرار وإدارة الأزمات، مع امتلاك مهارات الإبداع والابتكار في وضع الخطط والبرامج التنفيذية.

شروط شغل الوظيفة

ويشترط في المتقدم إتقان التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بمجال العمل، إلى جانب الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل داخل الهيئات الحكومية.

أما عن شروط شغل الوظيفة، فيجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل، وأن يكون قد قضى مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة (الأول أ)، أو يمتلك خبرة كلية لا تقل عن 17 عاما في مجالات تتناسب مع طبيعة الوظيفة.

كما يشترط اجتياز البرامج التدريبية اللازمة وفق ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كيفية التقديم بالوظيفة

وطلبت الوزارة من الراغبين في التقديم إعداد ملف كامل يتضمن أصلا و6 نسخ من المستندات المطلوبة، وتشمل: طلب شغل الوظيفة، وصورة المؤهل الدراسي، وبيان حالة وظيفية حديثا معتمدا ومختوما، وشهادة الجزاءات، إضافة إلى بيان بأبرز الإنجازات خلال المسيرة الوظيفية، ومقترحات لتطوير العمل في الوظيفة المعلن عنها، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، إلى جانب 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

ويتم تسليم ملفات التقديم يدويا إلى لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في دار الأوبرا المصرية بالجزيرة – المبنى الإداري، وذلك حتى موعد غلق باب التقديم المحدد في 28 أكتوبر 2025.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم الكفاءات القيادية القادرة على تطوير العمل المؤسسي داخل القطاعات المختلفة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور.