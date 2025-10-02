الدولار يتراجع مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي وضعف بيانات الوظائف

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع، اليوم /الخميس/، مع تقييم المتعاملين لتداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، في حين عززت بيانات الوظائف الضعيفة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدلات الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – بنسبة 0.2% إلى 97.52 نقطة، وفقا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.

وبعد أربع جلسات متتالية من الخسائر للدولار، كان المتعاملون يدرسون المدة المحتملة لاستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتأثيره على صدور البيانات الاقتصادية، وكيف سينعكس ذلك على قرارات الفيدرالي.

ويأتي ميعاد صدور تقرير الوظائف في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي إغلاقًا حكوميًا، ما أوقف تدفق البيانات الاقتصادية الفيدرالية في لحظة تتسم بعدم اليقين والانقسام بين صناع السياسات.

جلان/ أ غ أ