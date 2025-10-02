قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا مخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور
الدولار يتراجع مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي وضعف بيانات الوظائف

أ ش أ

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع، اليوم /الخميس/، مع تقييم المتعاملين لتداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، في حين عززت بيانات الوظائف الضعيفة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدلات الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام.
وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – بنسبة 0.2% إلى 97.52 نقطة، وفقا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.
وبعد أربع جلسات متتالية من الخسائر للدولار، كان المتعاملون يدرسون المدة المحتملة لاستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتأثيره على صدور البيانات الاقتصادية، وكيف سينعكس ذلك على قرارات الفيدرالي.
ويأتي ميعاد صدور تقرير الوظائف في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي إغلاقًا حكوميًا، ما أوقف تدفق البيانات الاقتصادية الفيدرالية في لحظة تتسم بعدم اليقين والانقسام بين صناع السياسات.
جلان/ أ غ أ

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الأمم المتحدة: نطالب إسرائيل بالموافقة على خطط الإغاثة الإنسانية في غزة

تحسين الأسطل: الاحتلال دمر 70% من منازل غزة لتكون غير قابلة للحياة

مفوضية حقوق الإنسان: اعتراض إسرائيل أسطول الصمود يوسع حصارها غير القانوني لغزة

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

