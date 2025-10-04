لو بتقدم في وظيفة جديدة.. طرق الحصول على فيش جنائي

يقبل المواطنون على استخراج الفيش الجنائى “صحيفة الحالة الجنائية”، باعتباره أحد المستندات الأساسية المطلوبة ضمن ملفات التقديم فى الوظائف.

ومن جانبها وفرت وزارة الداخلية عدة وسائل ميسرة لاستخراجه، سواء من خلال أقسام الشرطة، أو عبر الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الرسمي أو تطبيقها على الهواتف المحمولة، مما يتيح للمواطنين إمكانية الحصول على الفيش الجنائي بسهولة وفي وقت قصير.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل



يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي



يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي



رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي



حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

صورة مقاس 6x4

للأجانب المقيمين داخل البلاد

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومي

أو جواز سفر ساري

أو شهادة ميلاد للقاصرين

بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.



استخراج فيش جنائي 2025



ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

إدخال البيانات المطلوبة

يتم الدفع إلكترونيا

إرساله في العنوان المحدد



