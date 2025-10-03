13 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية تعلن عنها الشباب والرياضة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، حيث أعلنت عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة بإحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية.



وظائف خالية

وظائف خالية قدم الان

وتأتي تلك الوظائف برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه شهريا، وتشمل جميع المؤهلات الدراسية، في إطار التعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، التي تستهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب في القطاع الخاص والاستثماري بمختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة مطروحة بشركة دومتي مصر، وتشمل تخصصات متعددة تناسب الباحثين عن فرص عمل سواء من أصحاب الخبرة أو بدونها.

تم الإعلان عن وظيفة مندوب مبيعات «بيع مباشر تجزئة» للعمل بالقاهرة الكبرى، براتب يصل إلى 11500 جنيه، إضافة إلى وظيفة مندوب مبيعات «بيع مباشر مباشر» للعمل في محافظتي المنصورة والشرقية، براتب يصل إلى 13000 جنيه.

كما أتاحت الشركة فرص عمل لسائقي سيارات من حملة رخصة درجة ثانية أو ثالثة أو خاصة، بحد أدنى من التعليم يبدأ من محو الأمية، وبراتب يتراوح بين 8000 و8500 جنيه.

وأكدت الشركة أن العمل سيكون من خلال فروع المبيعات التابعة لها في عدة مناطق منها بهتيم، شبرامنت، المنصورة، وطنطا، مع إتاحة إجراء المقابلات الشخصية في المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم، لتسهيل عملية التوظيف على المتقدمين.

أما عن الشروط المطلوبة، أوضحت الوزارة أن القبول متاح لجميع المؤهلات التعليمية سواء عالي أو فوق متوسط أو متوسط أو حتى محو أمية، مع عدم اشتراط خبرة مسبقة حيث يمكن التقديم سواء بخبرة أو بدون.

كما يشترط التفرغ التام للعمل وتحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

مميزات الوظائف الخالية

وفيما يتعلق بالمميزات، يحصل الموظفون على العديد من الحقوق الوظيفية التي تشمل أرباحا سنوية وتأمينات اجتماعية وصحية، إلى جانب برامج تدريب وتطوير مستمرة تساعد على صقل مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى بيئة عمل محفزة على الإبداع وتضم فريقا محترفا يقدم الدعم اللازم للعاملين.

أما بالنسبة لخطوات التقديم، فيمكن للمهتمين التسجيل عبر استمارة التوظيف الإلكترونية المخصصة من خلال موقع توظيف مصر، الذي يوفر أيضا المزيد من فرص العمل المتنوعة للباحثين عن وظائف في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركائها لدعم سوق العمل المصري، وتوفير حلول عملية لمشكلة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص المتاحة داخل كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي.