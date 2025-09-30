قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
لأول مرة.. تشغيل جهاز قياس وظائف التنفس "سيبرو متر" بعيادة السلام بمدينة بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، استعرض فيه أبرز الجهود الجديدة لدعم وتطوير المنظومة الصحية، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، بدء تشغيل جهاز قياس وظائف التنفس "سيبرو متر" لأول مرة بعيادة السلام، اعتبارًا من يوم الأحد من كل أسبوع في التاسعة صباحًا. موضحًا أن الخدمة الجديدة تعد إضافة نوعية للمنظومة الطبية، حيث تساهم في تخفيف الأعباء عن المرضى الذين كانوا يتلقون الخدمة من خلال جهات متعاقدة مثل مستشفى بني سويف الجامعي، إذ يختص الجهاز بتشخيص أمراض الصدر عبر قياس وظائف التنفس بدقة.

وفي هذا السياق، تفقد مدير عام الفرع سير العمل بعيادة السلام، يرافقه (د. هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية،د. هبة محمد حسن مدير العيادات،د. مصطفى الكومي مدير المكتب الفني،د. هناء الرويني مدير العيادة، محمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية ) وذلك لمتابعة أداء العيادات المتخصصة، من بينها العيادة الصدرية، إضافة إلى الصيدليات، مع التأكيد على توفير الأدوية وتقليل الازدحام بما ييسر حصول المرضى على الخدمة.

وفي سياق ذي صلة تم عقد اجتماع المجلس التنفيذي لشهر سبتمبر، بحضور مديري الإدارات، لمناقشة بنود الأجندة وتوصيات الإدارات المختصة بالمرور. ووجّه مدير عام الفرع بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية بجميع الوحدات، خاصة مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، ولاسيما أقسام العمليات. كما شدد على أهمية تفعيل التواصل بين الإدارات المختلفة استعدادًا لتنفيذ المبادرات الرئاسية المقبلة، مع تكليف مسئول مكافحة العدوى بتكثيف المرور الدوري لضمان أعلى معايير السلامة.

كما وجّه مدير عام الفرع  الشكر لإدارة مستشفى التأمين الصحي ببني سويف على الجهود المبذولة، خاصة بعد تفعيل خدمة الطوارئ والاستقبال يوم الجمعة من كل أسبوع، الأمر الذي يساهم في تعزيز جاهزية المستشفى لخدمة المرضى وتقديم الرعاية الصحية على مدار الأسبوع

