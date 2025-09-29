محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع التدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا.

وقد حضر الاجتماع، اللواء حازم عزت السكرتير العام، محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ، ومحمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، وعماد ربيع مدير الشؤون المالية، ورجب حافظ مدير التعاقدات الحكومية بالديوان العام، والمهندس نجيب الشبخ استشاري المشروع ، اللواء رأفت بشير نائب رئيس شركة حلوان للآلات والمعدات ،المهندس حمزة يحي رئيس الشركة المنفذة لأعمال التطوير، أحمد البدري المدير المالي بالشركة المنفذة

ناقش المحافظ مستجدات أعمال التطوير بالمشروع، وتستهدف أعمال رفع كفاءة، لتستوعب كمية المخلفات الواردة للمصنع من المراكز القريبة حيث تتضمن الأعمال، إنشاء خط فرز جديد وتطوير الخطوط القائمة والمخازن، وتحديث وصيانة معدات العمل بالمصنع، لاستقبال مئات الأطنان يوميا، وإنتاج سماد عضوي RDF (وقود بديل)، و إنشاء سور وتطوير المبنى الإداري، فضلا ً عن أعمال خاصة بعوامل وإشتراطات السلامة البيئية والصحية.





وأكد المحافظ على تعزيز التنسيق والتواصل الدائم بين كافة الجهات ذات الصلة، لتسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة، والمتابعة الميدانية المستمرة لسيرالأعمال بالمشروع، نظرا لأهميته الحيوية فى خدمة قطاع النظافة والبيئة، بجانب تحقيق قيمة مضافة في مجال التخلص الآمن والصحي من المخلفات، خاصة أن المشروع يخدم 4 مراكز (سمسطا، ببا، إهناسيا ، الفشن) بما يعادل نصف إجمالى تعداد سكان المحافظة.