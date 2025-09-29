قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية يناقش استعدادات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
وزير الصحة من الدوحة.. توجيهات رئاسية بإنشاء مستشفى افتراضي لتقليل الأخطاء الطبية
إمام عاشور يدعم الأهلي قبل لقاء القمة ١٣١ أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع التدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا.

وقد حضر الاجتماع، اللواء حازم عزت السكرتير العام، محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ، ومحمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، وعماد ربيع مدير الشؤون المالية، ورجب حافظ مدير التعاقدات الحكومية بالديوان العام،  والمهندس نجيب الشبخ استشاري المشروع ، اللواء رأفت بشير نائب رئيس شركة حلوان للآلات والمعدات ،المهندس حمزة يحي رئيس الشركة المنفذة لأعمال التطوير،  أحمد البدري المدير المالي بالشركة المنفذة  

ناقش المحافظ مستجدات أعمال التطوير بالمشروع، وتستهدف أعمال رفع كفاءة، لتستوعب كمية المخلفات الواردة  للمصنع من المراكز القريبة حيث تتضمن الأعمال، إنشاء خط فرز جديد وتطوير الخطوط القائمة والمخازن، وتحديث وصيانة معدات العمل بالمصنع، لاستقبال مئات الأطنان يوميا، وإنتاج سماد عضوي RDF (وقود بديل)، و إنشاء سور  وتطوير المبنى الإداري، فضلا ً عن  أعمال خاصة بعوامل وإشتراطات السلامة البيئية والصحية.
 


 وأكد المحافظ على تعزيز التنسيق والتواصل الدائم بين كافة الجهات ذات الصلة، لتسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة، والمتابعة الميدانية المستمرة لسيرالأعمال بالمشروع، نظرا لأهميته الحيوية فى خدمة قطاع النظافة والبيئة، بجانب تحقيق قيمة مضافة في مجال التخلص الآمن والصحي من المخلفات، خاصة أن المشروع يخدم 4 مراكز (سمسطا، ببا، إهناسيا ، الفشن) بما يعادل نصف إجمالى تعداد سكان المحافظة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

استدعاءات سيارات

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد