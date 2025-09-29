قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يستعد لليوم الوطني في 3 أكتوبر بتجهيزات واسعة ورفع رايات جديدة
30 فدان .. إنشاء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر | تفاصيل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة القطارات تعود تدريجيا عقب حادث قطار بضائع بني سويف

قطار بني سويف
قطار بني سويف

عادت حركة القطارات لطبيعتها على الخط الصاعد القادم من القاهرة إلى أسوان، فيما تواصل هيئة السكك الحديدية جهودها لإعادة تشغيل الخط النازل بعد حادث خروج 7 عربات من قطار بضائع عن القضبان، كان في طريقه من أسوان إلى القاهرة، وذلك قبل محطة السكك الحديدية بمدينة ببا جنوب بني سويف.

وكان الحادث قد وقع مساء أمس وتسبب في حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة المعنية بالسكة الحديد ومحافظة بني سويف، حيث انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة المكان والوقوف على أسبابه، وبدأت في الاستماع لأقوال العاملين والجهات الفنية المختصة، وتم التحفظ على قائد القطار ويدعى "ظريف .ج" ومساعده "عماد .م" لحين سماع أقوالهما في التحقيقات.

وعلى الفور، انتقل اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، يرافقه اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، إلى موقع الحادث، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المنطقة، ونظمت حركة المرور والمواطنين لحين رفع آثار الحادث، فيما دفعت هيئة السكك الحديدية بعدد من قياداتها إلى المكان للوقوف على حجم التلفيات والإجراءات العاجلة لإعادة تشغيل الخط.

كما انتقل محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، إلى موقع الحادث برفقة قيادات الأجهزة التنفيذية، بينما دفعت هيئة السكك الحديدية بأوناش عملاقة لرفع العربات المتضررة من العربة الثالثة حتى العاشرة، تمهيدًا لإعادة الخط إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأكدت المعاينات الأولية لمسؤولي هيئة السكك الحديد، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصر على خسائر مادية شملت تلفيات بعدد من العربات وخط السكة الحديد، فيما تواصل غرفة عمليات المحافظة متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة لضمان سرعة إنهاء أعمال الإصلاح وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها بشكل كامل.

ويأتي هذا الحادث في وقت تبذل فيه الهيئة جهودًا مكثفة لتحديث البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل، حيث أشارت مصادر مسؤولة إلى أن العمل يجري حاليًا على تقييم أسباب خروج العربات عن القضبان بشكل تفصيلي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية تضمن منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وبحسب الهيئة، من المقرر أن يتم الانتهاء من رفع آثار الحادث وإصلاح التلفيات خلال الساعات القليلة المقبلة، مع استمرار تشغيل القطارات على الخط الصاعد بانتظام، لحين إعادة تشغيل الخط النازل وعودة الحركة بين القاهرة وأسوان إلى طبيعتها الكاملة.

بني سويف قطارات بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

ترشيحاتنا

رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة فجرية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع

رئيس زهور بورسعيد يقود حملة ليلية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع.. صور

كلية اعلام بني سويف

إعلام بني سويف تطلق برنامجاً تدريبياً للهيئة المعاونة لتشغيل الاستديوهات

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر

ضبط طن سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق في الأقصر

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد