سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)،وأعضاء اللجنة من :الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية،والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية .

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع"ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 25 سبتمبر الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 354شكوى، تم الرد على 353منها وجار فحص شكوى متبقية، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقي 53 شكوى والرد على كافة الشكاوى.

وأكد السكرتير العام أهمية الالتزام بتكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"بسرعة التعامل مع الشكاوى، التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وكافة القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، و ضرورة الرد على جميع الشكاوى