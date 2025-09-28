أخبار بني سويف| زراعة 18 ألف فدان نباتات طبية وعطرية ووجود 65 مصنعا .. المحافظ يشكر الإعلاميين ويُثمّن دورهم الوطني

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يُشكر الإعلاميين ويُثمّن دورهم الوطني

توجه لدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالشكر والتقدير للإعلاميين والصحفيين الحاضرين من مختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية من رؤساء تحرير ونواب تحرير ومراسلين ومندوبين وكافة العاملين في الحقل الإعلامي والميديا، حيث أكد أهمية الدور الذ ي يقوم به الإعلام في كافة مناحي الحياة مؤكدا لهم أنهم ليسوا شهودا على النجاح فقط بل أداة وجزء منه ، داعيا إياهم أن يكونوا سفراء للمهرجان

وتابع محافظ بني سويف قائلاً (فأنتم"إعلاميو مصر"لستم مجرد ناقلين للأحداث، أنتم شركاء في التنمية،أنتم العين التي ترى التحديات ،واللسان الذي يوصل صوت المزارع والمستثمر،والجسر الذي يربط المجتمع المحلي بالأسواق العالمية، والإعلام في بني سويف كان دائمًا ركيزة أساسية في مساندة رؤية المحافظة وتوثيق إنجازاتها، ولذلك أتوجه لكم بخالص التقدير..)

محافظ بني سويف: نزرع 18 ألف فدان نباتات طبية وعطرية ولدينا 65 مصنعا

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن بني سويف ليست مجرد مستضيف لمهرجان النباتات الطبية والعطرية ، بل هي القلب النابض لهذا القطاع في مصر ، إذ يزيد إجمالي المساحات التي يتم زراعتها بالنباتات الطبية والعطرية ، عن 18 ألف فداناً، بجانب 65 مصنعا و20 شركة تصدير ، ومساهمات تتراوح ما بين 40 إلى 60% من إجمالي صادرات مصر في هذا القطاع والتي تحتل المركز الخامس عالميا بنسبة تقترب من 6% من حجم التجارة الدولية.

وتابع محافظ بني سويف قائلا: أن ما يجعل بني سويف في مقدمة المحافظات في هذا القطاع ، أن أكثر من 90% من الإنتاج المصري يأتي من محافظات الصعيد وفي القلب منها بني سويف التي تستحوذ على حصة ضخمة من الطلب العالمي فهي تصدر نحو 95 % من زيوتها العطرية و85% من أعشابها المُجففة.

محافظ بني سويف: نسعي لتحقيق نقلة نوعية بملف النباتات الطبية والعطرية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو تتويج لمسيرة عمل متكاملة، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا القطاع أولوية خاصة ضمن رؤية مصر 2030.

كما أكد المحافظ أن التوصيات التي ستصدر عن هذا المهرجان ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر عالميًا، وفتح آفاق رحبة أمام أبناء الصعيد في الزراعة والصناعة والتصدير، مشيرا إلى التزام محافظة بني سويف بمواصلة العمل مع كافة الشركاء من وزارات وهيئات ومنظمات دولية ومجتمع مدني ومستثمرين، لتحقيق نقلة نوعية تليق بقدرات مصر وإمكانات صعيدها الواعد، فبني سويف لم تعد مجرد محافظة زراعية، بل أصبحت بوابة لتنمية شاملة ومستدامة، وأرضًا خصبة للفرص الاقتصادية الواعدة.