قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«المصري» يهدّد بالانسحاب من الدوري بسبب «الاستهداف التحكيمي» | تفاصيل
السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»
محسن صالح: التدريب ليس بـ «الفهلوة» .. وأغلب مُدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب
الشوط الأول .. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام اليابان بكأس العالم
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| زراعة 18 ألف فدان نباتات طبية وعطرية ووجود 65 مصنعا .. المحافظ يشكر الإعلاميين ويُثمّن دورهم الوطني

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يُشكر الإعلاميين ويُثمّن دورهم الوطني
توجه لدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالشكر والتقدير للإعلاميين والصحفيين الحاضرين من  مختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية من رؤساء تحرير  ونواب تحرير ومراسلين ومندوبين وكافة العاملين في الحقل الإعلامي والميديا، حيث أكد أهمية الدور الذ ي يقوم به الإعلام في كافة مناحي الحياة مؤكدا لهم أنهم ليسوا شهودا على النجاح فقط بل أداة وجزء منه ، داعيا إياهم أن يكونوا سفراء للمهرجان

وتابع محافظ بني سويف قائلاً (فأنتم"إعلاميو مصر"لستم مجرد ناقلين للأحداث، أنتم شركاء في التنمية،أنتم العين التي ترى التحديات ،واللسان الذي يوصل صوت المزارع والمستثمر،والجسر الذي يربط المجتمع المحلي بالأسواق العالمية، والإعلام في بني سويف كان دائمًا ركيزة أساسية في مساندة رؤية المحافظة وتوثيق إنجازاتها، ولذلك أتوجه لكم بخالص التقدير..)

محافظ بني سويف: نزرع 18 ألف فدان نباتات طبية وعطرية ولدينا 65 مصنعا
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن بني سويف ليست مجرد  مستضيف لمهرجان النباتات الطبية والعطرية ، بل هي القلب النابض لهذا القطاع في مصر ، إذ يزيد إجمالي المساحات التي يتم  زراعتها بالنباتات الطبية والعطرية ، عن  18 ألف فداناً، بجانب 65 مصنعا و20 شركة تصدير ، ومساهمات تتراوح ما بين 40 إلى 60% من إجمالي صادرات مصر في هذا القطاع والتي تحتل المركز الخامس عالميا بنسبة تقترب من 6% من حجم التجارة الدولية.

وتابع محافظ بني سويف قائلا: أن ما يجعل بني سويف في مقدمة المحافظات في هذا القطاع ، أن أكثر من 90% من الإنتاج المصري يأتي من محافظات الصعيد  وفي القلب منها بني سويف التي تستحوذ على حصة ضخمة من الطلب العالمي فهي تصدر نحو 95 % من زيوتها العطرية و85% من أعشابها  المُجففة.
محافظ بني سويف: نسعي لتحقيق نقلة نوعية بملف النباتات الطبية والعطرية
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو تتويج لمسيرة عمل متكاملة، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا القطاع أولوية خاصة ضمن رؤية مصر 2030.

كما أكد المحافظ أن التوصيات التي ستصدر عن هذا المهرجان ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر عالميًا، وفتح آفاق رحبة أمام أبناء الصعيد في الزراعة والصناعة والتصدير، مشيرا إلى التزام محافظة بني سويف بمواصلة العمل مع كافة الشركاء من وزارات وهيئات ومنظمات دولية ومجتمع مدني ومستثمرين، لتحقيق نقلة نوعية تليق بقدرات مصر وإمكانات صعيدها الواعد، فبني سويف لم تعد مجرد محافظة زراعية، بل أصبحت بوابة لتنمية شاملة ومستدامة، وأرضًا خصبة للفرص الاقتصادية الواعدة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

خالد الغندور يكشف كواليس جلسة الدقائق العشرة بين عبد الله السعيد وفيريرا قبل القمة

زيزو

طارق يحيى: لاجي يبتعد عن الأهلي.. وزيزو جاهز للقمة

محمد شحاتة

خالد الغندور: الجهاز الطبي يجهز محمد شحاتة لمباراة المحلة

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد