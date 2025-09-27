محافظ بني سويف يُشكر الإعلاميين ويُثمّن دورهم الوطني





توجه لدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالشكر والتقدير للإعلاميين والصحفيين الحاضرين من مختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية من رؤساء تحرير ونواب تحرير ومراسلين ومندوبين وكافة العاملين في الحقل الإعلامي والميديا، حيث أكد أهمية الدور الذ ي يقوم به الإعلام في كافة مناحي الحياة مؤكدا لهم أنهم ليسوا شهودا على النجاح فقط بل أداة وجزء منه ، داعيا إياهم أن يكونوا سفراء للمهرجان

وتابع محافظ بني سويف قائلاً (فأنتم"إعلاميو مصر"لستم مجرد ناقلين للأحداث، أنتم شركاء في التنمية،أنتم العين التي ترى التحديات ،واللسان الذي يوصل صوت المزارع والمستثمر،والجسر الذي يربط المجتمع المحلي بالأسواق العالمية، والإعلام في بني سويف كان دائمًا ركيزة أساسية في مساندة رؤية المحافظة وتوثيق إنجازاتها، ولذلك أتوجه لكم بخالص التقدير..)

جاء ذلك في مستهل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بني سويف " اليوم" بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالقاهرة ، وفي حضور : "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية_عضو مجلس النواب_ : ستيفن شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المهندس طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري"رئيس اللجنة التنظيمية" ،مروة صلاح مدير مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية بمصر ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، شيرين حسين المكتب الفني بالديوان العام ، المهندس مصطفى صبحي ، محمد طه المكتب الفني