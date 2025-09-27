قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
محافظات

محافظ بني سويف: نزرع 18 ألف فدان نباتات طبية وعطرية ولدينا 65 مصنعا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن بني سويف ليست مجرد  مستضيف لمهرجان النباتات الطبية والعطرية ، بل هي القلب النابض لهذا القطاع في مصر ، إذ يزيد إجمالي المساحات التي يتم  زراعتها بالنباتات الطبية والعطرية ، عن  18 ألف فداناً، بجانب 65 مصنعا و20 شركة تصدير ، ومساهمات تتراوح ما بين 40 إلى 60% من إجمالي صادرات مصر في هذا القطاع والتي تحتل المركز الخامس عالميا بنسبة تقترب من 6% من حجم التجارة الدولية.

وتابع محافظ بني سويف قائلا: أن ما يجعل بني سويف في مقدمة المحافظات في هذا القطاع ، أن أكثر من 90% من الإنتاج المصري يأتي من محافظات الصعيد  وفي القلب منها بني سويف التي تستحوذ على حصة ضخمة من الطلب العالمي فهي تصدر نحو 95 % من زيوتها العطرية و85% من أعشابها  المُجففة.

كما ان قطاعي الزراعة والصناعة كانا على رأس أولوياتنا وفي مقدمة القطاعات الاقتصادية الرئيسية للإستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقناها منذ 2020 ، حيث كان أن من أبرز المشروعات التي تضمنتها تلك الإستراتيجية : إنشاء منطقة صناعية زراعية متخصصة للنباتات الطبية والعطرية،وهو ما تُوجّ بصدور القرار الجمهوري بتخصيص 147 فداناً بالظهير الصحراوي لسمسطا لإقامة منطقة استثمارية متكاملة، تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع.

إلى جانب ذلك، أطلقنا مشروع المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية على مساحة 7500 متر مربع، بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة، والذي يضم مركزًا للإرشاد الزراعي ووحدة لتعقيم المنتجات، ليكون كيانًا جامعًا يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وفي مطلع عام 2025، عززت المحافظة خطواتها بتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي، بهدف إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لتوسيع الاستثمارات الزراعية والصناعية في هذا القطاع، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، بجانب الحرص على فتح قنوات شراكة مع المؤسسات الدولية مثل اليونيدو، الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الألماني (KFW)، والوكالة الكندية للتنمية، لتوفير الدعم الفني وتبادل الخبرات وتبني التكنولوجيا الخضراء في الزراعة والتصنيع.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بني سويف " اليوم" بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالقاهرة ، وفي حضور : السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية_عضو مجلس النواب_ السيد: ستيفن شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المهندس طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري"رئيس اللجنة التنظيمية" ،الأستاذة مروة صلاح مدير مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية بمصر ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، الأستاذة شيرين حسين المكتب الفني بالديوان العام ، المهندس مصطفى صبحي ، الأستاذ محمد طه المكتب الفني.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

