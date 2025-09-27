أوقاف بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر والسخرية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

نظمت مديرية أوقاف بني سويف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية حول التنمر والسخرية في إحدى مدارس محافظة بني سويف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور عاصم قبيصي، مدير المديرية، وذلك في إطار المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك".

ركزت الندوة على أهمية النهي عن التنمر والسخرية، حيث أكد الدكتور عاصم قبيصي أن الدين الحنيف يحث على الاحترام المتبادل، والتراحم، والتعاون، ونبذ السلوكيات السلبية.

وأوضح أن التنمر والسخرية سلوكيات مرفوضة شرعًا وعقلًا لما تسببه من آثار نفسية واجتماعية ضارة على الفرد والمجتمع.

وأشار إلى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ [الحجرات:11]، مؤكدًا أن السخرية والاستهزاء تتنافى مع تعاليم الإسلام، وأن النبي ﷺ كان القدوة في الرحمة والرفق.

ودعا الطلاب إلى التحلي بروح الأخوة والمحبة، مشددًا على أن مواجهة التنمر مسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأن بناء إنسان سوي نفسيًّا وأخلاقيًّا هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات والبرامج التي تنفذها وزارة الأوقاف بالمحافظات؛ حرصًا على ترسيخ القيم الدينية والإنسانية الصحيحة، وبناء وعي مستنير لدى النشء والأجيال الجديدة.