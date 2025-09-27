قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة الصرف الصحي بمركز بدر
الله لن يخذلكم .. زوجة الخطيب توجه رسالة عقب تصريحات مدحت شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أوقاف بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر والسخرية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

جانب من الندوة
جانب من الندوة
عبد الرحمن محمد

نظمت مديرية أوقاف بني سويف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية حول التنمر والسخرية في إحدى مدارس محافظة بني سويف، برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور عاصم قبيصي، مدير المديرية، وذلك في إطار المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك".

ركزت الندوة على أهمية النهي عن التنمر والسخرية، حيث أكد الدكتور عاصم قبيصي أن الدين الحنيف يحث على الاحترام المتبادل، والتراحم، والتعاون، ونبذ السلوكيات السلبية.

وأوضح أن التنمر والسخرية سلوكيات مرفوضة شرعًا وعقلًا لما تسببه من آثار نفسية واجتماعية ضارة على الفرد والمجتمع.

وأشار إلى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ [الحجرات:11]، مؤكدًا أن السخرية والاستهزاء تتنافى مع تعاليم الإسلام، وأن النبي ﷺ  كان القدوة في الرحمة والرفق.

 ودعا الطلاب إلى التحلي بروح الأخوة والمحبة، مشددًا على أن مواجهة التنمر مسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأن بناء إنسان سوي نفسيًّا وأخلاقيًّا هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات والبرامج التي تنفذها وزارة الأوقاف بالمحافظات؛ حرصًا على ترسيخ القيم الدينية والإنسانية الصحيحة، وبناء وعي مستنير لدى النشء والأجيال الجديدة.

أوقاف بني سويف ندوة توعوية أسامة الأزهري عاصم قبيصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

وكيل الأزهر ورئيس الجامعة لطلاب الشريعة والقانون: “أنتم أمانة.. وسيروا على نهج العلماء”

الدكتور محمد الجندي

محمد الجندي: الاقتصاد في الماء والطاقة عبادة.. ونَشْر ثقافة بيئيَّة رشيدة واجب دعوي ورسالة إنسانيَّة

الدعاء

ورد صلاة الظهر .. هكذا دعا النبي وذكر واستغفر فلا تهجره

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

فيديو

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد