محافظ بني سويف: نسعي لتحقيق نقلة نوعية بملف النباتات الطبية والعطرية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو تتويج لمسيرة عمل متكاملة، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا القطاع أولوية خاصة ضمن رؤية مصر 2030.

كما أكد المحافظ أن التوصيات التي ستصدر عن هذا المهرجان ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر عالميًا، وفتح آفاق رحبة أمام أبناء الصعيد في الزراعة والصناعة والتصدير، مشيرا إلى التزام محافظة بني سويف بمواصلة العمل مع كافة الشركاء من وزارات وهيئات ومنظمات دولية ومجتمع مدني ومستثمرين، لتحقيق نقلة نوعية تليق بقدرات مصر وإمكانات صعيدها الواعد، فبني سويف لم تعد مجرد محافظة زراعية، بل أصبحت بوابة لتنمية شاملة ومستدامة، وأرضًا خصبة للفرص الاقتصادية الواعدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بني سويف " اليوم" بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالقاهرة ، وفي حضور : "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية_عضو مجلس النواب وستيفن شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المهندس طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري"رئيس اللجنة التنظيمية" ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، شيرين حسين المكتب الفني بالديوان العام ، المهندس مصطفى صبحي ، محمد طه المكتب الفني