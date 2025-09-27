قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
محافظات

محافظ بني سويف: نسعي لتحقيق نقلة نوعية بملف النباتات الطبية والعطرية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو تتويج لمسيرة عمل متكاملة، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا القطاع أولوية خاصة ضمن رؤية مصر 2030.

كما أكد المحافظ أن التوصيات التي ستصدر عن هذا المهرجان ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر عالميًا، وفتح آفاق رحبة أمام أبناء الصعيد في الزراعة والصناعة والتصدير، مشيرا إلى التزام محافظة بني سويف بمواصلة العمل مع كافة الشركاء من وزارات وهيئات ومنظمات دولية ومجتمع مدني ومستثمرين، لتحقيق نقلة نوعية تليق بقدرات مصر وإمكانات صعيدها الواعد، فبني سويف لم تعد مجرد محافظة زراعية، بل أصبحت بوابة لتنمية شاملة ومستدامة، وأرضًا خصبة للفرص الاقتصادية الواعدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بني سويف " اليوم" بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالقاهرة ، وفي حضور : "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية_عضو مجلس النواب وستيفن شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المهندس طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري"رئيس اللجنة التنظيمية" ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ،  شيرين حسين المكتب الفني بالديوان العام ، المهندس مصطفى صبحي ،  محمد طه المكتب الفني

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي

وزير الأوقاف ينعى خطيب مسجد التنعيم بالمحلة .. "رحل قبل ساعات من زفافه"

العقيقة

هل يجب توزيع لحم العقيقة مطبوخة أم تجوز نيئة؟ .. أمين الفتوى يوضح

هل يكره أكل الكرشة والممبار

هل يكره أكل الكرشة والممبار؟.. اعرف الحكم الشرعى

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

