محافظ بنى سويف : نجاح برنامج 'عايشين بخيرها' يعكس التزامنا بالزراعة المستدامة

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن "برنامج 'عايشين بخيرها' يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الزراعة المستدامة وتمكين المرأة في المجتمعات الريفية".

جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج 'عايشين بخيرها' باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار.

وتسعى المرحلة الثانية، التي تمتد على ثلاث سنوات في محافظتي بني سويف والمنيا، إلى دعم أكثر من 180 ألف مستفيد، بما في ذلك 20 ألف مزارع مباشر.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير فرص الوصول إلى الأسواق.

وتعتبر المرحلة الثانية من البرنامج خطوة نحو تمكين الشباب والنساء، مع التركيز على الابتكار الزراعي.

و يسعى البرنامج لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية، مما يجعله نموذجًا للتنمية المستدامة في مصر.