محافظات

أخبار بني سويف| خروج قطار بضائع عن القضبان.. والمحافظ يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير مصنع تدوير المخلفات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع التدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا.

وقد حضر الاجتماع، اللواء حازم عزت السكرتير العام، محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ، ومحمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، وعماد ربيع مدير الشؤون المالية، ورجب حافظ مدير التعاقدات الحكومية بالديوان العام،  والمهندس نجيب الشبخ استشاري المشروع ، اللواء رأفت بشير نائب رئيس شركة حلوان للآلات والمعدات ،المهندس حمزة يحي رئيس الشركة المنفذة لأعمال التطوير،  أحمد البدري المدير المالي بالشركة المنفذة  

خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
تواصل معدات وأوناش السكة الحديد رفع آثار حادث خروج عدد من عربات قطار بضائع عن القضبان بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة التابعة للمركز، والذي وقع صباح اليوم وأدى إلى حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة المعنية التي هرعت إلى مكان الواقعة لمتابعة الموقف عن قرب.

فور وقوع الحادث، انتقل محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا ببني سويف، إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات ميدانياً والوقوف على الأسباب الأولية، حيث رافقه قيادات تنفيذية من الوحدة المحلية، في حين دفعت مديرية أمن بني سويف بتعزيزات مكثفة من قواتها إلى المكان لفرض طوق أمني محكم وتنظيم حركة المرور بمحيط محطة ببا، لحين الانتهاء من أعمال رفع العربات المتضررة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

إعلام بني سويف تطلق برنامجاً تدريبياً للهيئة المعاونة لتشغيل الاستديوهات
تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أطلقت كلية الإعلام برنامجاً تدريبياً مخصصاً لأعضاء الهيئة المعاونة بهدف تنمية قدراتهم على تشغيل وإدارة الاستديوهات الإعلامية التابعة للكلية.

 جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح مكاوي عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

