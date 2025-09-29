قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
حوادث

خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور

قطار بني سويف
قطار بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل معدات وأوناش السكة الحديد رفع آثار حادث خروج عدد من عربات قطار بضائع عن القضبان بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة التابعة للمركز، والذي وقع صباح اليوم وأدى إلى حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة المعنية التي هرعت إلى مكان الواقعة لمتابعة الموقف عن قرب.

فور وقوع الحادث، انتقل محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا ببني سويف، إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات ميدانياً والوقوف على الأسباب الأولية، حيث رافقه قيادات تنفيذية من الوحدة المحلية، في حين دفعت مديرية أمن بني سويف بتعزيزات مكثفة من قواتها إلى المكان لفرض طوق أمني محكم وتنظيم حركة المرور بمحيط محطة ببا، لحين الانتهاء من أعمال رفع العربات المتضررة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

كما انتقلت قيادات هيئة السكك الحديدية، إلى موقع الحادث جنوب بني سويف، للوقوف على حجم التلفيات، وتم استدعاء أوناش عملاقة من المنطقة المركزية التابعة للهيئة لرفع العربات التي خرجت عن القضبان، بالتوازي مع جهود فرق الطوارئ لإجراء الفحص الفني وتحديد الأسباب المبدئية للحادث.

وفي السياق ذاته، انتقلت النيابة العامة ببني سويف إلى موقع الحادث لمعاينة المكان الذي شهد خروج العربات عن القضبان، وبدأت في الاستماع إلى أقوال المسؤولين وعمال التحويلة والمشرفين على التشغيل، فضلاً عن تكليف الجهات الفنية المختصة بإعداد تقرير فني عاجل حول ملابسات وأسباب الحادث.

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، واقتصر على أضرار مادية تمثلت في خروج عدد من عربات القطار عن القضبان وتعطل جزئي في حركة القطارات على خط الصعيد، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تواصل عملها بشكل مكثف لرفع آثار الحادث وإعادة تشغيل الخط في أسرع وقت ممكن.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها حالياً لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها بشكل كامل، وسط متابعة لحظية من المسؤولين التنفيذيين والأمنيين بالمحافظة، فيما تتابع غرفة عمليات محافظة بني سويف الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية، لضمان سرعة عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على الخطين الصاعد والنازل.

بني سويف قطار بني سويف محافظة بني سويف

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

جولة تفقدية

محافظ الدقهلية: حملات لسحب تراخيص السيارات غير الملتزمة

جولة تفقدية

وكيل تعليم الدقهلية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالارتقاء بالعملية التعليمية

قطار بني سويف

حركة القطارات تعود تدريجيا عقب حادث قطار بضائع بني سويف

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

تسريب صور أصغر سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

