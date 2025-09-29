قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شقيقين متهمين بـ قتل عامل خردة في الخانكة
الخسران زعلان.. خالد الغندور يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة القمة
مباراة القمة| بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في الدوري
أحمد نعينع: أرفض الإساءة والابتزاز الذي يتعرض له قراء القرآن
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فى القاهرة.. فيديو وصور
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا موسعا لمجابهة الأزمات

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد السيد"بلال حبش"نائب المحافظ اجتماعا موسعا، ضمن سلسلة اجتماعاته التنسيقية لمتابعة الإجراءات اللازمة لاستيفاء متطلبات التجهيزات الخاصة بكل جهة في إطار الإعداد لمشروع التدريب العملي. المشترك"صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر"نوفمبر المقبل"بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.

ناقش نائب المحافظ تقارير بعض الجهات والأجهزة التنفيذية،وتضمنت عرض  الإمكانات المتاحة ،والتأكد مدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها، ومدى سرعة التحرك الى الهدف والتعامل معه ،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث،بجانب استعراض الأرصدة والاحتياطيات الإستراتيجية الخاصة ببعض القطاعات المعنية،والخطط الخاصة بإدارة الازمات التي تتضمن كافة التنسيقات والترتيبات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية أو الصناعية المحتملة

وتم مناقشة تقارير نتائج المرور الميداني على بعض المراكز"بإشراف من السكرتير العام"للوقوف على جاهزية واستعداد تلك المراكز ومعداتها من :سيارات النقل الثقيل،اللوادر والإنقاذ السريع الأوناش والقلابات وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة، وكذا تفقد موقع المعسكر ومركز الإغاثة"في وقت سابق من اليوم"،حيث وجه نائب المحافظ بتلافي بعض الملاحظات وتدارك السلبيات التي تم رصدها  خلال تلك المتابعات والزيارات الميدانية

شهد الاجتماع_ الذي عقد بقاعة المجلس التنفيذي _حضور كل من: اللواء حازم عزت السكرتير العام العام ،العميد محمد برعي عبد المجيد  المستشار العسكري للمحافظة،ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومسؤولي القطاعات والمرافق والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

الطماطم

هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح

ترشيحاتنا

أول دورة لتأهيل الوعاظ والدعاة لاستخدام لغة الإشارة

دورة لتأهيل الوعاظ والدعاة لاستخدام لغة الإشارة .. صور

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة .. المفتي السابق يجيب

دار الإفتاء

هل يأثم من أخر الصلاة عن وقتها وأداها آخر الوقت ؟.. الإفتاء ترد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد