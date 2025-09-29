نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا موسعا لمجابهة الأزمات

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد السيد"بلال حبش"نائب المحافظ اجتماعا موسعا، ضمن سلسلة اجتماعاته التنسيقية لمتابعة الإجراءات اللازمة لاستيفاء متطلبات التجهيزات الخاصة بكل جهة في إطار الإعداد لمشروع التدريب العملي. المشترك"صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر"نوفمبر المقبل"بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.

ناقش نائب المحافظ تقارير بعض الجهات والأجهزة التنفيذية،وتضمنت عرض الإمكانات المتاحة ،والتأكد مدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها، ومدى سرعة التحرك الى الهدف والتعامل معه ،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث،بجانب استعراض الأرصدة والاحتياطيات الإستراتيجية الخاصة ببعض القطاعات المعنية،والخطط الخاصة بإدارة الازمات التي تتضمن كافة التنسيقات والترتيبات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية أو الصناعية المحتملة

وتم مناقشة تقارير نتائج المرور الميداني على بعض المراكز"بإشراف من السكرتير العام"للوقوف على جاهزية واستعداد تلك المراكز ومعداتها من :سيارات النقل الثقيل،اللوادر والإنقاذ السريع الأوناش والقلابات وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة، وكذا تفقد موقع المعسكر ومركز الإغاثة"في وقت سابق من اليوم"،حيث وجه نائب المحافظ بتلافي بعض الملاحظات وتدارك السلبيات التي تم رصدها خلال تلك المتابعات والزيارات الميدانية

شهد الاجتماع_ الذي عقد بقاعة المجلس التنفيذي _حضور كل من: اللواء حازم عزت السكرتير العام العام ،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومسؤولي القطاعات والمرافق والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.