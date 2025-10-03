قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تحتجز أكثر من 250 ناشطًا من أسطول الصمود وتنقلهم إلى السجون
إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي
زلة لسان ترامب تتحول إلى مادة للضحك الدبلوماسي بين ماكرون وقادة القوقاز
أقل سعر دولار اليوم 3-10-2025
غدًا.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
أول تعليق لـ نتنياهو على الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر
دموع زوجة علي زين تخطف الأنظار في نهائي مونديال اليد
رغم الاعتراض الإسرائيلي.. 10 سفن جديدة من إيطاليا تنضم لأسطول الصمود نحو غزة
يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025: قبول وظائف جديدة

برج الاسد
برج الاسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 3 أكتوبر على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

شارك مشاعرك مع الحبيب وفكّر في تحمّل مسؤوليات مهنية جديدة، تجنّب اليوم الاستثمارات المالية الضخمة. مع ذلك، صحتك جيدة.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 اقضيا وقتًا أطول معًا وانغمسا في أنشطة تُثير اهتمامكما. قد تعودان أيضًا إلى علاقة حب قديمة، لكن هذا لا ينبغي أن يُضر بالعلاقة الحالية. قد تُفاجئان الحبيب بالهدايا، وقد يُوافق الوالدان على علاقتكما العاطفية. قد يُعبّر العازبون عن مشاعرهم بثقة لمن يُعجبون بهم.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 قد يُصاب بعض الأشخاص بمضاعفات في الأذن أو العينين أو الأنف. قد يتغيب الأطفال عن المدرسة بسبب آلام في الجسم، كما ستشتكي الإناث من مشاكل في أمراض النساء.. 

برج الاسد مهنيا

يمكنك أيضًا التفكير في قبول وظائف جديدة براتب أفضل. قد يختار رجال الأعمال الجزء الأول من اليوم لإطلاق فكرة أو منتج أو مفهوم جديد.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

تجنب المبالغة في التباهي؛ فالتواضع اللطيف يدعو إلى التقارب. الحديث الصادق عن الآمال البسيطة يُعزز الثقة. قدّم الدعم واحتفل باللفتات الصغيرة؛ فاليوم يُشجع على التواصل الصادق والدفء الدائم في العلاقات. 

