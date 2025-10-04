وظائف الأزهر 2025.. اعرف موعد التقديم على وظيفة معلم حاسب آلي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية، عن فتح باب التقديم في وظائف الأزهر 2025، حيث الإعلان عن حاجة الأزهر إلى وظيفة معلم مادة الحاسب الآلي بعدد من محافظات الجمهورية.

موعد التقديم على وظائف الأزهر 2025

وأوضح إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن موعد التقديم على وظائف الأزهر 2025، والتي من المقرر أن يفتح باب التقديم لها بداية من 15 سبتمبر 2025 ويستمر حتى 14 أكتوبر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

أوضح الإعلان عن وظائف الأزهر 2025، أن الوظائف مخصصة لحاملي المؤهلات العليا في تخصص الحاسب الآلي بكليات التربية، والتربية النوعية، وعلوم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى خريجي الكليات الأخرى بشرط الحصول على دبلوم تربوي في التخصص.

شروط التقديم على وظائف الأزهر 2025

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شروط التقديم على وظائف الأزهر 2025 وهي مخصصة لوظيفة معلم حاسب آلي بعدد من المحافظات وهذه الشروط كما يلي:

-ألا يزيد العمر عن 40 عامًا.

-أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ في أحد التخصصات التالية:

كلية التربية (أساسي – خاص – عام – أزهر) تخصص حاسب آلي.

-كلية التربية النوعية تخصص حاسب آلي.

-كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص حاسب آلي.

-كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص حاسب آلي.

-أي كلية أخرى بشرط الحصول على دبلوم تربوي تخصص حاسب آلي.

-ألا يقل التقدير العام للمؤهل عن مقبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الأزهر 2025 وهي كالآتي:

-صورة شخصية حديثة.

-بطاقة الرقم القومي (وجهين) سارية.

-المؤهل الدراسي، والدبلوم التربوي

-شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

-إيصال الإيداع البنكي للرسوم المقررة.

-بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود الإعاقة.

للتقديم اضغط هنا