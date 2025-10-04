وظائف خالية بالجامعة السعودية الإلكترونية.. قدم الآن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد غالي

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين من الكوادر الوطنية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم الكفاءات السعودية في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، وتعزيز بيئة العمل الأكاديمية والإدارية بالكوادر المؤهلة.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة إلى التقديم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وأوضح معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية أن الوظائف المطروحة تأتي بنظام التعاقد، وتشمل مجالات المحاسبة وسلاسل الإمداد، وذلك ضمن خطة التوسع في استقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير منظومة العمل بالجامعة ودعم أهدافها الاستراتيجية في مجالات التعليم الإلكتروني والبحث العلمي.

الوظائف المطلوبة في الجامعة السعودية الإلكترونية

1- مشرف حسابات

الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة، منها سنتان على الأقل في دور إشرافي.
الإلمام الكامل بالأنظمة المحاسبية وقوانين الزكاة والضرائب المعمول بها في المملكة.
إجادة استخدام برامج المحاسبة الحديثة، والقدرة على إعداد التقارير المالية بدقة.

2- أخصائي سلاسل الإمداد

الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو إدارة سلاسل الإمداد أو ما يعادلها.
خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجالات سلاسل الإمداد أو المشتريات أو اللوجستيات.
معرفة شاملة بأنظمة وإجراءات سلسلة الإمداد وإدارة المخزون.
امتلاك مهارات تحليلية وتنظيمية عالية، والقدرة على إدارة العمليات بفعالية.

الشروط العامة للتقديم على وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
استيفاء جميع متطلبات وشروط شغل الوظيفة المحددة.
التفرغ التام للوظيفة وأن يكون لائقا صحيا لأداء المهام المكلف بها.
اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول التي تحددها الجامعة.

المزايا الوظيفية التي تقدمها الجامعة السعودية الإلكترونية

توفير تأمين صحي شامل للموظف وأفراد أسرته.
فرص تطوير مهني وتدريب مستمر وفقا لأنظمة ولوائح الجامعة.
بيئة عمل محفزة قائمة على الإبداع والتميز.

طريقة التقديم على وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

دعت الجامعة جميع الراغبين في التقديم إلى الدخول على الموقع الرسمي للجامعة السعودية الإلكترونية عبر الإنترنت، ومراجعة التفاصيل الخاصة بكل وظيفة من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية، ثم تعبئة نموذج التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا.

كيفية التقديم بالوظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

كما أكدت الجامعة أن التقديم متاح لفترة محددة وفقا للمواعيد المعلنة عبر موقعها الرسمي، ولن تقبل أي طلبات بعد انتهاء فترة التسجيل. 
ويمكن للمهتمين معرفة جميع التفاصيل والشروط ومتابعة خطوات التقديم عبر الرابط الرسمي للجامعة:(https://www.seu.edu.sa).

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة السعودية الإلكترونية على دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشباب السعودي من العمل في مؤسسات التعليم العالي الحديثة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي رقمي متطور.

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
صابرين
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
أعطال السيارات
