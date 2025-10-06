خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

كشف الاعلامي خالد الغندور عن تفاصيل عرض بيع اللاعب مجدى قفشه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكتب الغندور : "مجدي قفشة صاحب القاضية ممكن معروض للبيع في يناير بعد التجاوز في حق عماد النحاس غريبة مش المفروض اللي بييجي الاهلي سلوكيا بيتغير للافضل زي امام عاشور كده، سبحان مغير الأحوال دنيا غريبة".





أبدي محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على كهرباء الإسماعيلية قبل توقف الدوري 4-2 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس علي استاد المقاولون العرب.

وقال افشة أن هذا الانتصار يسهم في تسهيل مهمة الفريق بعد استئناف المسابقة.

وأضاف أنه تعافى مؤخراً من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة، موضحاً أنه أصبح في حالة بدنية جيدة، ويحرص على الالتزام الكامل بالتركيز في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية للجهاز الفني.

وأوضح أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على إسعاد الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات سريعاً، وهو ما تحقق خلال آخر أربع مباريات التي فاز بها الفريق.

وأشار أفشة إلى صعوبة بطولة الدوري هذا الموسم والمنافسة القوية بين الفرق، مؤكداً أن المشوار ما زال طويلاً ويتطلب تركيزاً وجهداً كبيراً من اللاعبين حتى النهاية من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

واختتم أفشة تصريحاته بالتأكيد على جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية مع المنتخب الوطني تحت قيادة حلمي طولان، متمنياً تحقيق اللقب والاستفادة الفنية من المشاركة.