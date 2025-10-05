قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
المتحدث باسم حركة فتح: لا سلام دون انسحاب كامل وشرعية فلسطينية موحدة
مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة
رياضة

الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

هاجم الإعلامي خالد الغندور اللجان الإلكترونية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:'اللجان بدأت تشتغل علي عصام عبده زي ما اشتغلت علي بلال علام و حاتم بطيشة و احمد الطيب قبل كده من فترة و طبعا دول مش عايزين حياد خالص دول لجان عايزة معلقين منحازين لنادي فقط اما اللي بيعلق لكل الاندية زي بعض ده مش مطلوب و لازم نخوفه و نخلص عليه".

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء دفاع النادي الأهلي في موسم الدوري هذا العام.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"دفاع الاهلي مع السلامة من اول الموسم".

ونجح النادي الاهلي في الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 للقلعة الحمراء، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل كوكا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة بعد تمريرة عرضية من محمد هاني ليضعها بباطن قدمه في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

وسجل ياسين مرعي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 36 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يسار حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية بعد تحويله عرضية زيزو من ركنية.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للنادي الأهلي بعد تسديده للكرة ارتدت من دفاع كهرباء الإسماعيلية بعد عرضية زيزو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء من كرة ثابتة خارجة منطقة الجزاء وضعها على يمين حارس المرمي من فوق الحائط.

وبينما سجل محمد أوناجم الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 57 من عمر اللقاء برأسية رائعة حول بها عرضية علي سليمان ليضعها في مرمى الشناوي.

وسجل عصام الفيومي الهدف الثاني لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 69 من عمر اللقاء من تسديدة يسارية قوية سكنت شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 26 تعرض حسين الشحات لإصابة ودخل بدلا منه محمد مجدي أفشة.
وفي الدقيقة 21 ألغي هدف لصالح الأهلي بداعي التسلل على محمد هاني سجله أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 3 ألغى هدف للأهلي بداعي التسلل على محمد بن رمضان وسجل اشرف بن شرقي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن المتصدر المصري البورسعيدي والزمالك الثاني، بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 8 في المركز الـ 18.

الغندور الاهلي الزمالك

الصيام

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض؟.. دار الإفتاء تجيب

أذكار الصباح كاملة مكتوبة

أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب

هل المواظبة على الصلاة تغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

