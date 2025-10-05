الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة

هاجم الإعلامي خالد الغندور اللجان الإلكترونية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:'اللجان بدأت تشتغل علي عصام عبده زي ما اشتغلت علي بلال علام و حاتم بطيشة و احمد الطيب قبل كده من فترة و طبعا دول مش عايزين حياد خالص دول لجان عايزة معلقين منحازين لنادي فقط اما اللي بيعلق لكل الاندية زي بعض ده مش مطلوب و لازم نخوفه و نخلص عليه".

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء دفاع النادي الأهلي في موسم الدوري هذا العام.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"دفاع الاهلي مع السلامة من اول الموسم".

ونجح النادي الاهلي في الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 للقلعة الحمراء، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل كوكا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة بعد تمريرة عرضية من محمد هاني ليضعها بباطن قدمه في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

وسجل ياسين مرعي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 36 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يسار حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية بعد تحويله عرضية زيزو من ركنية.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للنادي الأهلي بعد تسديده للكرة ارتدت من دفاع كهرباء الإسماعيلية بعد عرضية زيزو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء من كرة ثابتة خارجة منطقة الجزاء وضعها على يمين حارس المرمي من فوق الحائط.

وبينما سجل محمد أوناجم الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 57 من عمر اللقاء برأسية رائعة حول بها عرضية علي سليمان ليضعها في مرمى الشناوي.

وسجل عصام الفيومي الهدف الثاني لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 69 من عمر اللقاء من تسديدة يسارية قوية سكنت شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 26 تعرض حسين الشحات لإصابة ودخل بدلا منه محمد مجدي أفشة.

وفي الدقيقة 21 ألغي هدف لصالح الأهلي بداعي التسلل على محمد هاني سجله أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 3 ألغى هدف للأهلي بداعي التسلل على محمد بن رمضان وسجل اشرف بن شرقي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن المتصدر المصري البورسعيدي والزمالك الثاني، بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 8 في المركز الـ 18.